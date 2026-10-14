Sanità e innovazione: la roadmap verso la medicina di precisione

La trasformazione della sanità pubblica attraverso la medicina di precisione rappresenta una sfida cruciale per garantire equità e qualità delle cure su tutto il territorio nazionale. La diffusione di tecnologie avanzate, diagnosi tempestive e percorsi terapeutici personalizzati richiede infrastrutture idonee e un coordinamento efficace tra ricerca, istituzioni e strutture sanitarie. L’adozione di un piano strategico integrato mira a colmare i divari regionali storici, valorizzando le eccellenze territoriali e offrendo anche alle strutture periferiche l’accesso a strumenti innovativi per una cura omogenea.

Un piano strategico per il Mezzogiorno e la rete delle competenze

Una strategia nazionale per portare la medicina di precisione nel Servizio sanitario, accompagnata da un piano specifico per il Mezzogiorno che rafforzi le infrastrutture e colleghi i centri di eccellenza agli ospedali territoriali. È il percorso indicato dal libro bianco “Heal Italia 2036”, presentato alla Camera dalla Fondazione Heal Italia. Il piano per il Sud coinvolge Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Molise, Campania e Abruzzo. La proposta punta a favorire telemedicina e condivisione delle competenze, consentendo anche alle strutture periferiche di accedere a protocolli avanzati di prevenzione e cura. Tra gli obiettivi indicati: ridurre la mobilità sanitaria passiva, accorciare i tempi per la diagnostica avanzata, diffondere le reti cliniche e garantire standard omogenei nelle aree meno servite. “Non una politica separata, ma uno strumento per evitare che le nuove tecnologie amplino i divari già esistenti”, ha detto Laura Leonardis, direttrice generale della Fondazione.

Governance nazionale e roadmap tecnologica

Il piano per il Mezzogiorno si inserisce in una strategia nazionale da affidare, secondo il libro bianco, a una regia stabile con ministeri, Regioni, ricerca, sanità e industria. Tra gli obiettivi: coordinare le iniziative, definire priorità e standard comuni, favorire l’interoperabilità dei dati e sostenere l’adozione delle tecnologie nel Servizio sanitario. Tra gli strumenti nazionali proposti figurano un’infrastruttura interoperabile per dati clinici, genomici e real-world, una banca di immagini istopatologiche digitali, progetti pilota negli ospedali e il rafforzamento del trasferimento tecnologico. Il documento indica una roadmap 2027-2030: governance e standard, avvio di una rete dimostratrice, integrazione dei percorsi nel Servizio sanitario ed estensione dei modelli validati.

Il ruolo di Heal Italia e l’impegno delle istituzioni

Heal Italia, polo nato con le risorse del Pnrr, riunisce oltre cento soggetti tra università, Irccs, ospedali e imprese. La Fondazione propone di mettere a disposizione infrastrutture, centri digitali di medicina di precisione e “Officine”, luoghi di raccordo tra bisogni dei territori, ricerca e applicazione clinica. A ospitare la presentazione alla Camera è stato il vicepresidente Giorgio Mulè che, nel suo intervento, ha definito il libro bianco non solo un contributo al dibattito scientifico e sanitario, ma un documento che chiama in causa la responsabilità della politica e la capacità delle istituzioni di accompagnare l’innovazione.

Fonte Ansa