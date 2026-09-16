Salute mentale: la Fondazione Don Luigi Di Liegro apre le porte con un open day a Roma

Giovedì 17 settembre, dalle 16 alle 18, la sede romana della Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro Ets in via Ostiense 106 ospiterà un open day aperto a tutta la cittadinanza per presentare i progetti in programma fino all’estate del 2027. L’iniziativa rappresenta un momento strategico di partecipazione e condivisione per mostrare da vicino laboratori e percorsi dedicati alla socializzazione, alla creatività, alla formazione e alla promozione della salute mentale. Come sottolineato dalla segretaria della Fondazione, Luigina Di Liegro, l’evento vuole essere un’occasione per fare rete con famiglie, volontari e operatori, promuovendo contesti inclusivi basati sulle relazioni e volti al superamento dello stigma sociale legato ai disturbi psichici.

L’iniziativa

Un punto di riferimento costante nel tessuto sociale della Capitale torna ad aprire la propria casa alla cittadinanza per condividere sfide, percorsi ed energie. La Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro Ets ha organizzato per giovedì 17 settembre, dalle ore 16:00 alle 18:00, l’ormai consueto open day nei propri locali di via Ostiense 106. L’appuntamento darà ufficialmente il via al nuovo ciclo di impegni e progetti che accompagneranno la struttura per i prossimi dodici mesi, estendendosi fino all’estate del 2027. L’iniziativa si presenta come uno spazio aperto di dialogo e coinvolgimento diretto, pensato per far conoscere da vicino l’operato quotidiano dell’ente, favorire il confronto con operatori, volontari e partecipanti, e illustrare le novità della stagione in partenza.

Laboratori, creatività e relazioni al centro della comunità

Il calendario delle attività si preannuncia ricco e variegato, proponendo interventi mirati che spaziano dagli ambiti della socializzazione a quelli della creatività, passando per la formazione e la costante promozione del benessere psicologico. L’obiettivo primario rimane la creazione di reali opportunità di espressione e reinserimento nella vita comunitaria, valorizzando il capitale umano e relazionale di ogni singolo partecipante. Durante il pomeriggio, i visitatori avranno la possibilità di esplorare i dettagli dei singoli laboratori attivi e di raccogliere tutte le informazioni necessarie sulle modalità di iscrizione e frequenza.

Spazi inclusivi

Ad evidenziare il senso e la visione profonda di questo appuntamento annuale è la segretaria della Fondazione, Luigina Di Liegro: “È un’importante occasione di incontro e racconto di chi siamo e di come vogliamo impegnarci per la salute mentale con iniziative rivolte alle famiglie, ai volontari, agli operatori e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla nostra realtà. È un’opportunità di condivisione di pensieri e progetti che mettono al centro le relazioni, la partecipazione e il valore delle capacità di ciascuno. Anche nei prossimi dodici mesi continueremo a costruire spazi aperti e inclusivi: l’ambiente ideale per limitare e governare lo stigma che ancora troppo spesso circonda la salute mentale”. Con questo spirito, la Fondazione ribadisce il proprio ruolo di presidio umano e culturale nel cuore di Roma, invitando la comunità locale a farsi parte attiva di un percorso d’inclusione che rifiuta la solitudine e celebra l’accoglienza.