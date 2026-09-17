Salute dei reni: perché è importante controllare la proteinuria

Un semplice valore riportato nelle analisi delle urine può offrire informazioni importanti sull’evoluzione delle malattie renali. La proteinuria, cioè la presenza di proteine nelle urine, rappresenta infatti un indicatore fondamentale per seguire nel tempo la salute dei reni e individuare situazioni che richiedono ulteriori accertamenti. Il dato assume particolare rilievo nelle glomerulonefriti, patologie che possono colpire anche persone giovani e compromettere progressivamente la capacità del rene di svolgere le proprie funzioni.

Un segnale da non sottovalutare

Un valore che compare in fondo a un referto delle analisi delle urine può dire, con anni di anticipo, quali pazienti potrebbero perdere la funzione renale ed essere sottoposti alla dialisi. È la proteinuria, la quantità di proteine disperse nelle urine, e la sua corretta lettura può influire sulla prognosi di chi soffre di glomerulonefriti, un gruppo eterogeneo di malattie che danneggiano il filtro del rene e colpiscono spesso persone giovani.

L’importanza di una valutazione regolare

Lo indicano gli esperti (nefrologi, reumatologi ed economisti) che hanno sottoscritto un consensus nazionale presentato oggi a Milano e nel quale viene raccomandata una maggiore uniformità nella pratica clinica nella lettura e misurazione di questo valore. “La presenza di proteinuria, indipendentemente dal valore, va sempre indagata – ha spiegato Roberta Fenoglio, nefrologa all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino -. Diventa un segnale di allarme quando i livelli sono consistenti e si associano a un’attività infiammatoria del sedimento urinario o a una riduzione del filtrato glomerulare”. “La proteinuria non va valutata in una singola occasione, ma regolarmente ed è la variabile che meglio si associa all’andamento della malattia e che ci permette di stabilire più correttamente la prognosi del paziente”, ha poi sottolineato Gabriella Moroni, professoressa associata di nefrologia alla Humanitas University di Milano.

L’incidenza sul Servizio Sanitario Nazionale

Alla dimensione clinica si affianca quella economica. “Oggi la malattia renale cronica costa al Servizio sanitario nazionale circa 4 miliardi di euro l’anno, il 3,2% della spesa sanitaria complessiva, e oltre la metà di questi costi si concentra nelle fasi terminali, cioè quando la proteinuria non è stata controllata”, ha dichiarato Andrea Marcellusi, ricercatore Tenure Track presso il dipartimento di Scienze farmaceutiche dell’Università degli Studi di Milano.

Fonte Ansa