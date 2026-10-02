Salute degli occhi: oltre 2,2 miliardi di persone convivono con problemi alla vista

La vista rappresenta uno dei beni più preziosi per la qualità della vita, ma milioni di persone nel mondo convivono con una riduzione della capacità visiva o con la cecità. In molti casi, tuttavia, la perdita della vista può essere prevenuta o trattata se individuata tempestivamente. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, la Fondazione Iapb Italia richiama l’attenzione sulla prevenzione, promuovendo screening gratuiti e consulenze oculistiche in numerose città italiane.

La prevenzione

Oltre 2,2 miliardi di persone convivono con una riduzione della vista o con la cecità. Ma, in almeno la metà dei casi, la perdita visiva potrebbe essere prevenuta o trattata attraverso diagnosi precoce e cure appropriate. Fondazione Iapb Italia per la Giornata Mondiale della Vista dell’8 ottobre lancia, per questo, una campagna con screening gratuiti e consulenze oculistiche in oltre 90 città italiane. Presentata al ministero della Salute, l’iniziativa vede la collaborazione con le strutture dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

La crescita della miopia e le patologie oculari

Favorita dall’aumento del tempo trascorso davanti agli schermi digitali, continua a crescere la miopia nei giovani. Nel 1990 a livello globale il 25% dei bambini e degli adolescenti tra 5 e 19 anni era miope, nel 2023 quasi il 36%, nel 2050 si stima che raggiungano circa il 40%, pari a 740 milioni. E questo è solo uno dei tanti problemi che possono colpire gli occhi. L’Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo e si trova ad affrontare una crescita costante delle patologie oculari croniche e degenerative legate all’invecchiamento come glaucoma, degenerazione maculare e retinopatia diabetica, di cui si stima siano affette in Italia oltre 3 milioni di persone.

La campagna e il messaggio della Fondazione Iapb Italia

“La vista è un bene così presente nella nostra vita quotidiana – spiega Mario Barbuto, presidente della Fondazione Iapb Italia – che spesso finiamo per darlo per scontato. So, per esperienza personale, quanto la sua perdita possa cambiare il modo di vivere, di muoversi, di lavorare e di entrare in relazione con gli altri”. In occasione della Giornata mondiale, l’artista Jerico Cabrera Carandang ha realizzato un murales tattile a Roma nel quartiere Testacci: l’opera raffigura una perla, simbolo della vista come bene prezioso da custodire per tutta la vita. Per conoscere tutte le iniziative sul territorio: giornatamondialedellavista.it.

Fonte Ansa