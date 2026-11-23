Prevenire infarto e ictus significa prendersi cura della salute cardiovascolare attraverso scelte quotidiane e controlli mirati. Non basta tenere sotto osservazione il colesterolo: anche pressione arteriosa, trigliceridi, glicemia, peso e funzionalità di reni e fegato contribuiscono al rischio di sviluppare malattie delle arterie. In occasione del 40° Congresso nazionale, la Società italiana per lo studio dell’aterosclerosi (Sisa) individua cinque regole fondamentali per contrastare l’aterosclerosi, promuovendo uno stile di vita sano, la valutazione precoce del rischio e l’identificazione delle eventuali predisposizioni genetiche.

I consigli

Alimentazione equilibrata, movimento quotidiano, controllo non solo del colesterolo, valutazione del rischio e riconoscimento di una possibile malattia ereditaria: sono le cinque mosse fondamentali per proteggere la salute cardiovascolare e prevenire l’aterosclerosi (il progressivo accumulo di grassi nella parete delle arterie), causa di infarto ed ictus. A dettarle è la Società italiana per lo studio dell’aterosclerosi (Sisa), in occasione del suo 40/mo congresso nazionale che vede gli esperti a confronto su stili di vita e ambiente, diagnosi precoce, nuove terapie e malattie rare. Al centro, una visione che tiene insieme cuore, reni, fegato e metabolismo. La regola numero 1 della Sisa per prevenire le malattie cardiovascolari è “alimentazione equilibrata, peso sotto controllo e attenzione ai grassi nel sangue: sono il primo investimento per arterie sane”. Secondo punto è lo stop alla sedentarietà aumentando il movimento, da fare ogni giorno, e l’addio alle sigarette, facendo attenzione anche alla qualità dell’aria che respiriamo. In terzo luogo c’è il controllo di tutti i fattori di rischio: non solo quindi il colesterolo Ldl, ma anche trigliceridi, pressione arteriosa, glicemia, peso e la salute di reni e fegato. Il rischio cardiovascolare, infatti – nota la Società – nasce dalla combinazione di più fattori. Importante poi – è la quarta regola – giocare d’anticipo, valutando precocemente il rischio con il medico e, quando necessario, seguire terapie personalizzate per prevenire il primo evento cardiovascolare o le recidive. Infine, attenzione al Dna: “valori di Ldl oltre 190 mg/dL o trigliceridi superiori a 880 mg/dL – si legge nella quinta regola – possono essere la spia di una malattia ereditaria. Riconoscerla in tempo può salvaguardare non solo la propria salute, ma anche quella di figli, fratelli e genitori”.

Le dichiarazioni

“Il colesterolo – dichiara il prof. Alberto Corsini, Presidente Nazionale Sisa – è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo dell’aterosclerosi, ma non è l’unico: anche pressione, glicemia, peso, salute dei reni e del fegato agiscono in modo negativo sulle nostre arterie, e insieme vanno affrontati. È l’approccio che gli specialisti definiscono cardio-nefro-epato-metabolico, ed è anche la direzione in cui si muovono le nuove terapie. Negli ultimi anni le possibilità di cura si sono ampliate come mai prima. Accanto ai farmaci tradizionali abbiamo anticorpi monoclonali e terapie basate sull’Rna, che agiscono in modo mirato sui meccanismi che regolano i grassi (colesterolo e trigliceridi) nel sangue e si somministrano poche volte l’anno: per il paziente vuol dire una cura più semplice da seguire nel tempo. E abbiamo farmaci nati per il diabete e per l’obesità che hanno dimostrato di proteggere anche il cuore e i reni”. “Colesterolo o trigliceridi molto alti non dipendono sempre dallo stile di vita: in alcuni casi sono scritti nei geni e si trasmettono in famiglia – ricorda Maurizio Averna, Direttore Generale della Fondazione Sisa Per riconoscere e curare queste forme, sedici anni fa la Sisa. ha creato Lipigen, una rete che oggi conta 67 centri clinici, per adulti e per bambini. Chi ha valori molto elevati – ad esempio un colesterolo Ldl superiore a 190 mg/dL o trigliceridi oltre 1.000 mg/dL – può rivolgersi, su indicazione del medico di famiglia, al centro più vicino (riferimenti su www.sisa.it)”.

Fonte Ansa