Retinite pigmentosa: la scoperta italiana che cambia la diagnosi

Un team internazionale di ricercatori ha compiuto un passo avanti fondamentale nello studio della retinite pigmentosa, patologia ereditaria che causa una progressiva perdita della vista. L’analisi molecolare condotta su diversi pazienti ha permesso di individuare nel gene PRKCZ l’origine di una specifica forma recessiva della malattia. Questa importante scoperta scientifica offre finalmente una diagnosi precisa a molte famiglie e pone le basi molecolari necessarie per lo sviluppo di future strategie terapeutiche e di strumenti diagnostici sempre più avanzati.

La scoperta e il quadro clinico della malattia

Uno studio internazionale, coordinato da ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e della Fondazione Bietti, ha identificato un’alterazione genetica all’origine di alcune forme di retinite pigmentosa, malattia che colpisce la retina e che porta nel tempo a una grave riduzione della vista. La scoperta, oltre a migliorare la comprensione biologica della malattia, rappresenta un passo avanti nella diagnosi e pone le basi per ulteriori attività di ricerca che potrebbero portare a future terapie. Lo studio, pubblicato su Jama Ophthalmology , amplia la conoscenza delle basi genetiche e molecolari della malattia.

Meccanismi genetici e ruolo del gene PRKCZ

La retinite pigmentosa comprende un gruppo estremamente eterogeneo di malattie ereditarie della retina che insorgono sia in età pediatrica sia nell’adulto. Tende a presentarsi con difficoltà a vedere in condizioni di scarsa illuminazione e con una progressiva riduzione della visione periferica; nel tempo, può arrivare a compromettere gravemente la vista. Attraverso il sequenziamento del genoma di 13 pazienti provenienti da diversi Paesi, i ricercatori hanno scoperto che alcune varianti del gene PRKCZ possono essere responsabili di una forma recessiva di retinite pigmentosa che insorge in genere in età adulta. Ulteriori indagini hanno mostrato che le alterazioni a carico del gene compromettono le funzioni di una proteina (PKCZ) fondamentale per mantenere in salute i fotorecettori, le cellule della retina responsabili della trasformazione della luce in segnali visivi.

Le prospettive diagnostiche e terapeutiche

“Nonostante gli straordinari progressi della genetica negli ultimi anni una quota significativa di pazienti con retinite pigmentosa rimane ancora senza una diagnosi molecolare”, sottolinea la prima firmataria dello studio Viviana Cordeddu, ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità. “L’identificazione di PRKCZ ci permette di fornire una risposta a nuove famiglie e contribuisce a comprendere meglio i meccanismi biologici alla base della degenerazione della retina”. “La scoperta apre inoltre nuove prospettive per lo sviluppo di strumenti diagnostici più accurati e di future terapie sempre più mirate”, conclude il coordinatore dello studio Marco Tartaglia, responsabile della Funzione di ricerca di Genetica molecolare e genomica funzionale al Bambino Gesù.

Fonte Ansa