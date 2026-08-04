Record di trapianti: Italia seconda in Ue per donazione di organi

Il 2025 si conferma un anno da record per i trapianti di organo in Italia e per la posizione del nostro Paese per il tasso di donazione, secondo dopo la Spagna e davanti a Francia, Regno Unito e Germania. L’anno scorso sono stati effettuati più interventi che nel 2024, 4.678 rispetto al 4.642. Lo scrive il report analitico del Centro nazionale trapianti, apprendendo le stime preliminari. Sale l’età media dei donatori, così come le donazioni da vivente e si registra la decima donazione samaritana in Italia. I principali organi trapiantati sono rene, fegato e cuore. Questi risultati confermano la forza del sistema trapiantologico italiano e il profondo senso di solidarietà dei nostri cittadini”, ha commentato il ministro della Salute Orazio Schillaci, aggiungendo che si lavorerà per promuovere la cultura della donazione anche tra i più giovani.

Il numero di trapianti

Il 2025 è stato il miglior anno di sempre per numero di trapianti di organo: gli interventi eseguiti sono stati 4.678, 36 in più rispetto ai 4.642 del 2024. A confermarlo, il report analitico del Centro nazionale trapianti, che approfondisce i dati preliminari diffusi lo scorso marzo. Con 29,8 donatori per milione di abitanti, l’Italia si conferma seconda tra i grandi Paesi europei per tasso di donazione, dietro la Spagna (51,9) e davanti a Francia (27,6), Regno Unito (20,8) e Germania (11,2).

Le performance regionali

A livello regionale i tassi più elevati sono stati registrati in Veneto (49,3 donatori per milione), Toscana (45,6) ed Emilia-Romagna (42,2). L’età media dei donatori utilizzati è salita a 64,2 anni, contro i 58,8 del 2016. I donatori con più di 65 anni sono stati 967, quasi il doppio rispetto ai 488 di dieci anni prima, mentre il più anziano nel 2025 aveva 99 anni.

La crescita delle donazioni

A sostenere la crescita costante dell’attività è soprattutto la donazione a cuore fermo. Nel 2025 i donatori utilizzati sono stati 428, il 50,7% in più rispetto all’anno precedente e il 24,3% di tutti i donatori. Questa tipologia di donazione ha consentito 897 trapianti (+44,2%), pari a circa il 21% dell’attività da donatore deceduto. Segno positivo anche per la donazione da vivente: i donatori sono stati 387 (+5,7%), dei quali 364 di rene e 23 di fegato. Nel corso dell’anno sono stati inoltre realizzati quattro trapianti nell’ambito delle catene cross-over ed è stata registrata la decima donazione samaritana avvenuta in Italia.

I singoli organi

Per quanto riguarda i singoli organi, nel 2025 sono stati effettuati 2.367 trapianti di rene, 1.753 di fegato (+1,8%), 451 di cuore (+9,2%), 144 di polmone (-17,2%) e 35 di pancreas. L’ospedale con il maggior numero complessivo di trapianti è stato l’Aou Città della Salute e della Scienza di Torino (482), davanti all’Azienda ospedaliera di Padova (475) e al Policlinico di Bari (294). Numeri in crescita anche per la donazione dei tessuti e delle cellule staminali emopoietiche. Monitorati anche i trapianti di microbiota fecale: dal suo avvio, nell’aprile 2020, sono stati effettuati 396 trattamenti in nove centri.

Diffondere la cultura della donazione

“Questi risultati confermano la forza del sistema trapiantologico italiano e il profondo senso di solidarietà dei nostri cittadini – commenta il ministro della Salute, Orazio Schillaci -. Continueremo a lavorare e a potenziare le attività di sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani, perché la cultura della donazione diventi parte della nostra identità civile”. “Il mio grazie va ai donatori e ai loro familiari: senza il loro ‘sì’ sarebbe stato impossibile dare una speranza di vita a più di 50.000 pazienti nel nostro Paese”, sottolinea il direttore generale del Centro nazionale trapianti, Giuseppe Feltrin.

Fonte Ansa