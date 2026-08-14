Benessere

Realtà virtuale e stimoli vibro-tattili: così le persone non udenti percepiscono la musica

A Verona è stato sperimentato il primo dispositivo formato da un visore di realtà virtuale e da un giubbotto acustico-vibratorio per far percepire la musica alle persone non udenti

Di redazione
Foto di Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/it-it/foto/musica-freddo-calmo-relax-3853920/

Far vivere un’esperienza più completa dell’ascolto della musica alle persone non udenti con impianto cocleare. Lo ha sperimentato per la prima volta al mondo l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, mettendo a punto un dispositivo composto da un visore di realtà virtuale e un giubbotto giubbotto acustico-vibratorio. I soggetti non udenti sottoposti all’esperimento nel Centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell’udito hanno ascoltato brani di diverso genere accompagnati da immagini immersive che richiamano le caratteristiche delle musica. L’associazione di stimoli uditivi, vibro-tattili e visivi apporta benefici alle funzioni cognitive e al pensiero complesso, contrastando il declino cognitivo e garantendo una migliore vita di relazione, spiegano gli esperti.

Un giubbotto e un visore

Un visore di realtà virtuale e un giubbotto indossabile da pazienti sordi portatori di impianto cocleare per far vivere loro un’esperienza emotiva della musica. Lo ha sperimentato, per la prima volta al mondo, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il dispositivo, indossato insieme a un giubbotto acustico-vibratorio che è stato utilizzato per la prima volta nel 2025, accompagna i brani con immagini immersive e permette a chi ha un impianto cocleare (in grado di comprendere le parole ma non i suoni) di percepire la musica in modo pieno.

L’esperimento

La sperimentazione è del Centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell’udito dell’Azienda ospedaliera universitaria di Verona, coordinato da Marco Carner. Il visore è stato messo a punto da Luca Turchet, docente dell’Università di Trento, e mostra, in un ambiente immersivo, immagini che si rifanno al brano in ascolto in base a ritmo e genere: scene dinamiche, come una strada trafficata, per la musica intensa, immagini primaverili per i brani più delicati. Finora era stato usato solo su persone normoudenti, ma la collaborazione con il centro veronese ne ha consentito l’impiego anche su soggetti sordi con impianto cocleare, con risultati che l’Aoui definisce eccezionali.

I benefici

Non è solo questione di musica, spiegano i medici dell’azienda veronese: l’ipoacusia è anche un grave handicap relazionale, che causa isolamento sociale. Negli anziani, se non trattata, accelera il declino cognitivo, mentre nei bambini, se non diagnosticata, può compromettere lo sviluppo cerebrale e la vita di relazione. L’associazione di stimoli uditivi, vibro-tattili e visivi, aggiungono, stimola non solo i sensi ma anche le funzioni cognitive e il pensiero complesso, aiutando a mantenere una vita di relazione.

Fonte Ansa

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