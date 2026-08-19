Particelle ultrafini nell’aria: un rischio invisibile per la salute del cuore

L’inquinamento atmosferico nasconde una minaccia difficile da percepire e ancora poco conosciuta: le particelle ultrafini, con un diametro inferiore a cento nanometri. Un nuovo studio internazionale guidato dal Cnr di Roma ne ha analizzato gli effetti sulla salute cardiovascolare, evidenziando una possibile associazione tra l’esposizione prolungata e un maggiore rischio di malattie cardiache. I risultati rilanciano così la necessità di monitorare maggiormente questi inquinanti e approfondirne gli effetti sull’organismo.

Lo studio

Le particelle ultrafini presenti nell’aria, cioè quelle con diametro inferiore a 100 nanometri, potrebbero rappresentare un rischio per il cuore anche quando sono rispettati i limiti normativi per questo tipo di emissioni inquinanti. È il risultato dello studio internazionale guidato da Francesca Costabile, dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, pubblicato sulla rivista GeoHealth. I dati raccolti suggeriscono, infatti, che queste particelle potrebbero giocare un ruolo chiave nello sviluppo di malattie cardiovascolari, ed evidenziano dunque la necessità di rafforzarne il monitoraggio e di approfondire il loro impatto sulla salute umana.

Le evidenze emerse

Mentre gli effetti del PM2.5, le particelle con diametro inferiore a 2,5 micrometri, sono ormai ben noti, quelli delle particelle ultrafini sono ancora poco chiari. Per colmare questa lacuna, i ricercatori hanno analizzato l’esposizione a lungo termine a questi inquinanti atmosferici tra il 2010 e il 2019, e l’hanno poi confrontata con i dati disponibili sulla mortalità per disturbi cardiovascolari e sugli anni vissuti con disabilità a causa di tali malattie. L’indagine ha evidenziato un legame tra livelli più elevati di esposizione al particolato fine e un maggiore sviluppo di malattie cardiovascolari, indipendentemente dalle concentrazioni di PM2.5. “Le particelle ultrafini – afferma Costabile – sono potenzialmente in grado di penetrare nel nostro corpo e raggiungere il sistema circolatorio e altri organi. In particolare, potrebbero avere un ruolo indipendente rispetto al particolato – osserva la ricercatrice – e un impatto più significativo sugli anni vissuti con disabilità”.

Fonte Ansa