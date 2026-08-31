Parkinson, le nuove frontiere della ricerca: dalla diagnosi precoce alle terapie

Il Parkinson è una delle malattie neurodegenerative più diffuse e in più rapida crescita nel mondo, con circa 300mila persone colpite in Italia. La ricerca sta compiendo passi avanti importanti, soprattutto sul fronte della diagnosi precoce e delle terapie mirate. Dalla possibilità di individuare nel sangue un indicatore del danno alle cellule nervose fino a trattamenti innovativi per ridurre i tremori, gli studi aprono nuove prospettive, anche se una cura definitiva non è ancora disponibile.

Il dato

Seconda malattia neurodegenerativa più comune e quella in più rapida crescita al mondo, il Parkinson, di cui anche il senatore ed ex ministro della Cultura Dario Franceschini ha appena dichiarato di soffrire ormai già da anni, è caratterizzato da tremore, rigidità, lentezza e difficoltà nei movimenti anche più semplici, colpisce circa 300mila italiani. La sua prevalenza in Europa è quasi raddoppiata dal 1990, passando da 135 a 247 casi ogni 100.000 persone. Nel mondo colpisce oltre 6,5 milioni di persone. Dalla diagnosi alle cure, la ricerca sul Parkinson sta aprendo nuove prospettive soprattutto con terapie mirate per il controllo dei sintomi. Si punta a un test del sangue per la diagnosi precoce e il monitoraggio clinico della malattia: ricercatori italiani hanno individuato di recente una molecola nel sangue come indicatore del danno alle cellule nervose in una ricerca pubblicata su Nature Parkinson’s Disease dell’Università Statale di Milano, in collaborazione con altri atenei. La presenza della molecola (JNK3) rilevabile tramite un semplice prelievo consente di distinguere pazienti con Parkinson da soggetti sani. La diagnosi precoce resta, al momento, la vera chiave. Oltre ai sintomi più noti, non bisogna sottovalutare la riduzione della capacità di percepire odori e la stitichezza, ma anche la voce che diventa flebile e la scrittura che si rimpicciolisce, segnali che possono comparire anni prima dei disturbi motori. Il Parkinson riguarda e ha riguardato nel tempo diversi personaggi famosi: tra questi Michael J. Fox: L’attore di Ritorno al Futuro ha ricevuto la diagnosi nel 1991 a soli 30 anni; poi Morten Harket, frontman del gruppo musicale norvegese A-ha, che ha annunciato di soffrirne nel giugno del 2025.

Le cure e la ricerca

Sul fronte delle cure, la ricerca va avanti rapidamente e abbraccia vari settori: non solo farmaci, ma ad esempio anche una nuova terapia a ultrasuoni, guidata da risonanza magnetica, in sperimentazione su pazienti al Policlinico Vanvitelli di Napoli per combattere in modo non invasivo i tremori tipici della malattia. Buoni risultati preliminari ha dato anche una stimolazione non invasiva e indolore, la stimolazione magnetica transcranica (Tms) nel ridurre i sintomi del Parkinson, in un recente studio su Nature condotto dalla Washington University School of Medicine di St. Louis. La cura definitiva ancora non c’è ma i farmaci, grazie a una diagnosi tempestiva, possono aiutare a ritardarne il peggioramento. Oltre la medicina, però, , una delle condizioni principali per affrontare il Parkinson è una grande determinazione: non bisogna scoraggiarsi.

Fonte Ansa