Abbottonare una camicia richiede più tempo del solito, la scrittura diventa più piccola, il profumo del caffè sembra meno intenso. Sono cambiamenti che possono passare inosservati per mesi, attribuiti all’età, alla stanchezza o allo stress. Eppure, in alcuni casi, potrebbero essere manifestazioni della malattia di Parkinson, anche in assenza del suo sintomo più conosciuto: il tremore.

I sintomi oltre il tremore

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, nel 2019 oltre 8,5 milioni di persone nel mondo convivevano con il Parkinson. Nell’immaginario collettivo è associato soprattutto alle mani che tremano ma non tutte le persone con questa malattia presentano questo sintomo. Una delle manifestazioni caratteristiche è il rallentamento dei movimenti che può emergere durante attività apparentemente banali: tagliare il cibo, utilizzare le chiavi di casa, allacciarsi le scarpe o digitare un messaggio sul telefono. Tra le manifestazioni meno conosciute c’è il disturbo comportamentale del sonno Rem. Chi ne soffre può parlare, gridare, scalciare o muovere le braccia mentre sogna, come se stesse vivendo fisicamente il contenuto del sogno.

L’importanza dell’osservazione e della riabilitazione

Confrontare una pagina scritta a mano alcuni anni prima, oppure osservare come si camminava in un vecchio video di famiglia, potrebbe aiutare a descrivere meglio eventuali cambiamenti allo specialista. Anche le osservazioni dei familiari possono essere preziose per aiutare il medico a ricostruire la storia clinica. Sebbene non esistano ancora terapie in grado di arrestare la progressione della malattia, oggi sono disponibili trattamenti farmacologici, interventi specialistici e percorsi riabilitativi. “La fisioterapia, l’attività fisica personalizzata, la logopedia e la terapia occupazionale aiutano a preservare l’autonomia. L’obiettivo non è soltanto controllare i sintomi, ma permettere alla persona di continuare a svolgere le attività che considera importanti”, conclude il presidente della Fondazione Limpe Giovanni Fabbrini.

Fonte Ansa