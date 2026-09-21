Oncologia: varato un programma di ricerca per un’assistenza più personalizzata

Non solo le terapie oncologiche, ma anche tutto ciò che accompagna il paziente durante il percorso di cura può essere adattato alle sue caratteristiche personali. È l’obiettivo di Prisma, il nuovo programma di ricerca promosso dalla Fondazione per la Medicina Personalizzata e presentato a Roma. Il progetto coinvolgerà oltre cento persone con neoplasie solide nel prossimo anno e punta a individuare modalità di supporto più vicine alle esigenze individuali, considerando il modo in cui ciascun paziente vive e interpreta l’esperienza della malattia.

Una nuova idea di assistenza

“Negli ultimi anni l’oncologia ha imparato a scegliere i trattamenti sulla base delle caratteristiche molecolari del singolo tumore”, sottolinea Paolo Marchetti, presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata e direttore scientifico dell’Idi Irccs. “Quindi la domanda da porsi è: se la terapia si costruisce sul profilo biologico di quella persona, perché tutto ciò che accompagna il trattamento dovrebbe rimanere uguale per tutti?” L’idea del progetto è ricostruire il modo particolare in cui ciascun paziente interpreta l’esperienza della malattia e sulla base di questo profilo scegliere gli strumenti di supporto da proporre.

Il vissuto del paziente

“Ogni paziente vive la malattia in modi diversi”, spiega Stefania Alfani, psiconcologa e ideatrice di Prisma. “Dobbiamo capire come la persona legge ciò che le sta accadendo, per proporle un supporto che ha davvero possibilità di funzionare invece di consigliare a tutti lo stesso percorso”.

Il linfedema e la gestione quotidiana

Una delle complicazioni indotte dal cancro che sarà affrontata nel progetto Prisma sarà per esempio il linfedema, il gonfiore cronico che compare quando chirurgia e radioterapia danneggiano il sistema linfatico. “È una condizione cronica che non guarisce e che va gestita per anni, con un impatto quotidiano su lavoro, movimento e vita di relazione”, dice Roberto Bartoletti, fisioterapista dell’Idi. Proprio queste caratteristiche fanno sì che l’assistenza debba integrarsi con le caratteristiche e le preferenze personali. “Da anni ripetiamo che il paziente va messo al centro di un percorso di cura con una direzione da costruire camminando accanto alla persona. Ora – conclude Marchetti – bisogna ‘personalizzare’ anche l’assistenza e perciò abbiamo deciso di sostenere e promuovere il nuovo programma Prisma”.

Fonte Ansa