Ogni anno in Italia circa 2.500 bambini e adolescenti ricevono una diagnosi di tumore, rappresentando meno del 2% del totale delle patologie oncologiche. Proprio a causa della bassa incidenza numerica, la ricerca in ambito pediatrico riceve investimenti limitati dall’industria farmaceutica e non dispone attualmente di finanziamenti pubblici dedicati, sostenendosi prevalentemente grazie a fondazioni, donazioni private e associazioni. Garantire risorse strutturali alla sperimentazione clinica e alla diagnostica avanzata risulta tuttavia fondamentale per aumentare le probabilità di guarigione e ridurre gli effetti collaterali a lungo termine.

La ricerca

Istituzione di un fondo strutturale pubblico di 10 milioni di euro per la ricerca contro il cancro pediatrico. È quanto chiedono al governo e al parlamento la Federazione italiana Associazioni genitori e guariti Oncoematologia pediatrica (Fiagop) e l’Associazione italiana di Ematologia e Oncologia pediatrica (Aieop), che hanno organizzato una raccolta firme online, intitolata “Tutti devono diventare grandi”, sulla piattaforma Change.org. In solo due settimane, la petizione ha già superato le 20mila adesioni ed è ancora aperta. Secondo gli ultimi dati, ogni anno in Italia circa 2.500 bambini e adolescenti ricevono una diagnosi di tumore: sono meno del 2% di tutte le diagnosi oncologiche e, proprio per questo, restano troppo spesso fuori dall’agenda pubblica. In vista dell’iter parlamentare per la prossima Legge di Bilancio, ben quattro emendamenti sono stati presentati su questo tema dalle forze di maggioranza e di opposizione. La ricerca contro il cancro pediatrico dipende in Italia da bandi competitivi finanziati da fondazioni, dal sostegno di associazioni di genitori e guariti, da donazioni di privati cittadini. Nessuno dei 19 studi nazionali attivi al momento nella rete è finanziato con fondi pubblici. L’industria investe poco, perché i pazienti sono pochi, mentre un solo trial pediatrico può costare fino a 5 milioni di euro in cinque anni. Le conseguenze, secondo Fiagop e Aieop, sono concrete: solo una piccola parte dei nuovi farmaci vengono testati sui bambini; meno del 50% degli adolescenti tra i 15 e i 19 anni è arruolato in uno studio scientifico, contro quasi il 100% dei bambini sotto i 14 anni; la diagnosi centralizzata, senza la quale non esistono protocolli affidabili né medicina di precisione, regge quasi esclusivamente su fondi associativi e sul volontariato.

Le dichiarazioni

“Attendiamo risposte concrete dalla politica. Non servono risorse aggiuntive: il fondo si finanzia riallocando una parte di quanto già stanziato, ovvero l’1,5% del Capitolo 3398 per la ricerca sanitaria e lo 0,5% del Fondo farmaci innovativi. Una misura a costo zero per i conti pubblici, coerente con le finalità di entrambi gli ambiti di spesa da cui proponiamo di attingere le risorse necessarie, e che darebbe finalmente certezza di programmazione a chi cura e fa ricerca”, ha affermato il presidente di Fiagop, Sergio Aglietti. “Un fondo dedicato significa garantire più possibilità di guarigione, meno effetti collaterali, più giovani che tornano a scuola e, in futuro, più adulti nel mondo del lavoro. Significa anche meno cronicità a carico del Ssn”, ha aggiunto la presidente di Aieop, Angela Mastronuzzi.

Fonte Agensir