Benessere

Oltre la cura: l’importanza della prevenzione quotidiana

Una ricerca ha fotografato il divario culturale tra teoria e pratica nella prevenzione sanitaria in Italia

Di redazione
Foto di Tom Claes su Unsplash

Il tema della salute e della prevenzione rappresenta una delle sfide culturali e sociali più rilevanti del nostro tempo. Spesso percepiamo il benessere come una condizione acquisita e definitiva, dimenticando che richiede cure e attenzioni costanti. L’indagine condotta da AstraRicerche per Fondazione Pfizer ci offre una fotografia lucida e complessa di questo scenario, evidenziando come le nostre paure più profonde convivano paradossalmente con una diffusa inerzia nei comportamenti di controllo, invitandoci a riflettere sull’urgenza di un cambiamento radicale di mentalità.

Il dato

Per il 70,3% degli italiani è questa la principale paura per il futuro quando si parla di salute. Nonostante ciò, solo una piccola quota (l’11,4%) adotta con costanza comportamenti preventivi che consentirebbero di preservarla più a lungo possibile. Sono alcuni dei dati che emergono dall’indagine “La salute nel tempo: atteggiamenti, valori e scenari del futuro”, realizzata da AstraRicerche per Fondazione Pfizer. Lo studio, che ha coinvolto un campione rappresentativo di oltre 1.000 persone tra i 18 e i 60 anni, ha indagato i fattori che favoriscono o ostacolano la prevenzione.

Il livello di prevenzione

Il dato che emerge con più forza è la scarsa costanza con cui gli italiani prestano attenzione alla salute. L’85,6% degli intervistati afferma di occuparsene attivamente e con continuità, ma il 61,7% ha un livello nullo o basso nell’indicatore relativo ai controlli preventivi e soltanto l’11,4% raggiunge un livello alto. Inoltre, nel 46,9% dei casi la molla che fa scattare o intensificare l’attenzione alla salute è l’arrivo di una patologia, propria o di una persona cara, oppure l’esito di un controllo. “Gli italiani conoscono i comportamenti che possono contribuire a proteggere la salute e dichiarano di occuparsene attivamente”, ma “questa consapevolezza fatica a tradursi in controlli regolari e abitudini mantenute nel tempo”, commenta Cosimo Finzi, direttore e amministratore delegato di AstraRicerche.

Fonte Ansa

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