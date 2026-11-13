Obesità e sensibilizzazione: l’importanza di guardare oltre l’approccio clinico

Combattere i pregiudizi sull’obesità è fondamentale, ma dietro le campagne di sensibilizzazione si celano spesso precise strategie di mercato. È l’allarme lanciato sulle pagine del British Medical Journal dagli esperti del Health Equalities Group di Liverpool. Secondo lo studio, l’industria farmaceutica utilizza il linguaggio dell’inclusione per orientare il dibattito pubblico verso le terapie farmacologiche. Un approccio che rischia di far passare in secondo piano le vere radici del problema: povertà, ambienti alimentari malsani e politiche urbane inadeguate.

Lo studio

Azioni volte ad eliminare lo stigma sull’obesità potrebbero anche nascondere degli interessi commerciali: è quanto suggerisce un articolo pubblicato oggi sul British Medical Journal sottolineando che, per quanto la lotta allo stigma sia giusta, gli interessi commerciali richiedono un’attenta analisi. Il lavoro è firmato dal team di Michael Viggars del Health Equalities Group a Liverpool: secondo gli esperti è opportuno guardare con cautela alle campagne promosse dalle aziende farmaceutiche. Esiste il rischio che le aziende che traggono profitto dai trattamenti per l’obesità finiscano per influenzare il dibattito pubblico e le politiche nazionali, scrivono citando la campagna “L’obesità è una malattia” lanciata nel Regno Unito da un’azienda che produce farmaci per obesità e diabete. La campagna spiega che l’obesità è una patologia complessa e non una mancanza di forza di volontà, che il corpo può opporre resistenza alla perdita di peso e che le persone che lottano da anni contro l’obesità non devono essere colpevolizzate.

Le dichiarazioni

Sebbene i farmaci non siano menzionati esplicitamente, la campagna invita le persone a calcolare il proprio indice di massa corporea, a rispondere ad alcune domande e esortano a parlarne con uno specialista: quasi tutto ciò che la campagna afferma riguardo allo stigma corrisponde al vero, osservano gli autori. L’impostazione scelta è scientificamente fondata e commercialmente vantaggiosa; ed è proprio questa convergenza a rendere più difficile muovere critiche. «È così che si manifestano i determinanti commerciali della salute nella loro forma più subdola», sostengono gli esperti. «È molto più difficile individuare l’influenza commerciale quando si presenta avvolta nel linguaggio della compassione e dell’eliminazione dello stigma, concetti che la sanità pubblica promuove da anni».

I possibili rischi

Il rischio principale, concludono, non è tanto che un numero maggiore di persone riceva prescrizioni di farmaci – per i pazienti che ne hanno i requisiti, questo costituisce un chiaro beneficio – quanto piuttosto che venga avvalorato un approccio all’obesità basato esclusivamente sull’intervento clinico, restringendo così il campo d’azione, allontanando attenzione e risorse dalle sue cause profonde, come una pianificazione urbana inadeguata, le caratteristiche dell’ambiente alimentare, le difficoltà socioeconomiche e le strategie di marketing.

Fonte Ansa