Non tutte le bevande alcoliche sembrano avere la stessa associazione con la salute dei reni. Il consumo regolare di birra e superalcolici potrebbe infatti essere collegato a un rischio più elevato di danno renale acuto, una condizione che può avere conseguenze anche gravi sulla funzionalità renale. A evidenziarlo è uno studio dell’Anglia Ruskin University, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, che ha esaminato i dati di oltre 250mila adulti nel Regno Unito, monitorati per circa 14 anni.

Lo studio

Bere regolarmente birra o superalcolici potrebbe portare a un rischio significativamente maggiore di andare incontro a un danno renale acuto, indipendentemente dagli effetti che gli alcolici hanno sul fegato. Tale associazione, tuttavia, non è stata riscontrata nei consumatori di vino. Lo rivela uno studio che ha analizzato i dati di oltre 250.000 adulti nel Regno Unito, condotto dall’Anglia Ruskin University e pubblicato su Scientific Reports. Il team ha monitorato 250.791 persone per un periodo medio di 14 anni, individuando 10.335 casi di danno renale acuto, una condizione grave in cui i reni smettono di funzionare correttamente e che può portare a malattie renali croniche, insufficienza renale e a un maggiore rischio di morte prematura. Gli studiosi hanno rilevato che il consumo di alcol sotto forma di superalcolici e birra si associa a un rischio sensibilmente più elevato di sviluppare un danno renale acuto, indipendentemente dai problemi epatici connessi all’alcol.

I dati emersi

I ricercatori hanno suddiviso i consumatori di birra, vino e superalcolici in tre gruppi, in base ai livelli di consumo. Per quanto riguarda i superalcolici, il gruppo di riferimento era costituito da persone che ne assumevano in media 1,22 unità a settimana (per i superalcolici un’unità corrisponde a un bicchierino, quindi circa 40 millilitri, con piccole variazioni a seconda della gradazione alcolica del prodotto). Rispetto a questo gruppo, chi consumava in media 2,69 unità di superalcolici a settimana presentava una probabilità dell’8,1% maggiore di sviluppare un danno renale acuto. Per le persone con il consumo più elevato, con una media di 8,73 unità di superalcolici a settimana – il rischio di sviluppare un danno renale acuto risultava superiore del 25,5%. Per quanto riguarda i consumatori di birra, rispetto a chi ne beveva in media 2,67 unità settimanali (per la birra una unità è circa l’equivalente di una lattina da 330 ml) coloro che ne consumavano in media 6,81 unità a settimana presentavano un rischio di danno renale acuto superiore del 5,7%, mentre per chi ne consumava in media 23,6 unità a settimana il rischio risultava maggiore del 14,8%. Non è stata invece riscontrata alcuna associazione significativa tra il rischio di danno renale acuto e il consumo di vino rosso o bianco.

Fonte Ansa