Benessere

Muscoli e invecchiamento: la svolta arriva dalla molecola LAssS

La molecola, scoperta dalla Kyushu University, protegge il fattore di crescita Hgf e riattiva il naturale processo di riparazione dei muscoli danneggiati

Di redazione
Foto di Engin Akyurt da Pixabay

Con l’avanzare dell’età, i muscoli scheletrici sono tra i primi tessuti a subire un progressivo deterioramento. Una ricerca condotta dalla Kyushu University e pubblicata su Scientific Reports offre però una nuova speranza: il trisolfuro di acido lipoico (LAssS). Questa straordinaria molecola antiossidante si è dimostrata capace di proteggere il fattore di crescita Hgf dalle alterazioni dovute al tempo, consentendo l’attivazione delle cellule staminali utili alla riparazione muscolare. Testato con successo sui topi, il LAssS ha contrastato l’atrofia, aprendo la strada a trattamenti innovativi per preservare la salute muscolare e la mobilità nell’uomo e negli animali domestici.

Lo studio

I muscoli scheletrici sono fra i primi tessuti a deteriorarsi con l’avanzare dell’età, ma ora un gruppo di ricerca guidato dalla giapponese Kyushu University ha individuato un super-alleato in grado di proteggerli dall’invecchiamento: è una molecola chiamata trisolfuro di acido lipoico (Lasss), che possiede una potente azione antiossidante e aiuta ad attivare la riparazione muscolare, come hanno dimostrato gli esperimenti condotti sui topi. Lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, apre la strada a future strategie per preservare salute e qualità della vita, anche negli animali domestici come cani e gatti.

Le evidenze emerse

Il Lasss interagisce con il fattore di crescita degli epatociti, o Hgf: è una molecola che, in seguito a una lesione o a una stimolazione meccanica, viene rilasciata per risvegliare le cellule staminali satelliti di quelle muscolari, in modo da riparare le fibre danneggiate. L’invecchiamento, però, interferisce con questo processo modificando l’Hgf in modo tale da impedirne il legame con le staminali. Per questo motivo, i ricercatori coordinati da Ryuichi Tatsumi hanno cercato di capire se un composto con proprietà antiossidanti potesse proteggere l’Hgf dal suo destino. Tra le molecole testate, il Lasss è stato l’unico a produrre buoni risultati. “Ha superato le nostre aspettative”, commenta Tatsumi: “Non ci saremmo mai aspettati che la semplice miscelazione di Hgf e Lasss producesse un effetto così sorprendente”. Negli esperimenti condotti su topi affetti da atrofia muscolare, infatti, il trattamento a base di Lasss ha impedito in maniera significativa le modificazioni chimiche prodotte sull’Hgf durante l’invecchiamento, confermando così il suo ruolo protettivo nei confronti dei muscoli.

Fonte Ansa

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