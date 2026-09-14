Benessere

Morbillo: oltre 2.300 casi nell’Ue

L’Ecdc, in riguardo al morbillo, richiama l’attenzione sulle lacune vaccinali: nel 2024 solo quattro Paesi dell’Ue hanno raggiunto il 95% di copertura totale

Di redazione
Foto di Vitaly Gariev: https://www.pexels.com/it-it/foto/il-medico-visita-pazienti-anziani-e-pediatrici-in-ambulatorio-39192361/

Il morbillo continua a circolare nell’Unione europea, con oltre 2.300 casi registrati nei dodici mesi fino al 31 luglio 2026, anche se non sono stati segnalati decessi. I dati dell’Ecdc evidenziano una presenza significativa della malattia anche in Italia, che nel solo mese di luglio ha registrato 29 casi. A preoccupare è soprattutto la copertura vaccinale: mentre la prima dose raggiunge nel nostro Paese il 95%, la seconda si ferma all’84%, lasciando scoperta una parte della popolazione.

Il rapporto

Nei 12 mesi fino al 31 luglio 2026, 30 Stati membri dell’Ue hanno segnalato un totale di 2.339 casi di morbillo, ma non c’è stato alcun decesso. In particolare, nel mese di luglio 2026, i casi sono stati 118, la maggior parte dei quali è stata segnalata da Bulgaria (61) e Italia (29), seguite con distacco da Spagna e Polonia (7 ciascuna). Emerge dall’ultimo rapporto di sorveglianza dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) su morbillo e rosolia. Dei 2.339 casi segnalati nel 2026, 669 (28,6%) riguardavano bambini di età inferiore a cinque anni e 1.197 (51%) persone dai 15 anni in su. Inoltre, 1.501 (73,1%) non erano vaccinati, 325 (15,8%) avevano ricevuto una dose di vaccino contro il morbillo.

La copertura vaccinale

In base ai dati dell’Ecdc, solo quattro Paesi nel 2024 hanno raggiunto una copertura di almeno il 95% con entrambe le dosi previste e tra questi non rientra l’Italia, che vede una copertura al 95% per la prima dose e all’84% per la seconda. Di qui l’invito a “colmare le lacune immunitarie e raggiungere e mantenere un’elevata copertura vaccinale”, garantendo “che la prima e la seconda dose del vaccino vengano somministrate in conformità con i calendari vaccinali nazionali. È inoltre importante individuare e vaccinare i soggetti idonei (adolescenti e giovani adulti non immuni) nell’ambito di programmi di recupero vaccinale”. Nel periodo compreso tra il primo agosto 2025 e il 31 luglio 2026, 29 Stati membri dell’Ue/See hanno segnalato un totale di 81 casi di rosolia. Nel complesso, il numero è aumentato rispetto al mese precedente.

Fonte Ansa

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