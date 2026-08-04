Benessere

Messico: verso nuove regole per proteggere i giovani dalla dipendenza digitale

Il governo Sheinbaum prepara un piano per contrastare la dipendenza digitale e la salute mentale nei banchi di scuola

Di redazione
Foto di Julie Ricard su Unsplash

In vista del nuovo anno scolastico, il governo messicano guida un’iniziativa per contrastare gli effetti dell’uso eccessivo dei dispositivi digitali tra i minori. La presidente Claudia Sheinbaum ha sottolineato l’importanza di una decisione condivisa per affrontare la dipendenza generata dalle piattaforme social e dagli algoritmi. Con il supporto di esperti internazionali come Jonathan Haidt e Arturo Béjar, la proposta mira a tutelare la salute mentale dei giovani, limitando i telefoni a scuola e aumentando l’età minima d’accesso.

La proposta

Il governo messicano presenterà a fine agosto una proposta per tutelare i minori dagli effetti dell’uso eccessivo delle piattaforme digitali. La presidente Claudia Sheinbaum ha annunciato che, per l’anno scolastico in partenza il 31 agosto, verrà presa una decisione sull’utilizzo dei dispositivi mobili negli istituti.

Gli obiettivi

“La cosa centrale non è proibire l’uso dei telefoni, ma riconoscere che i meccanismi e le reti sono progettati per generare dipendenza”, ha affermato, aggiungendo che “deve essere una decisione collettiva che prenda in considerazione gli impatti e che non venga percepita dai giovani come un’imposizione”. Durante la conferenza mattutina sono intervenuti lo psicologo sociale della New York University Jonathan Haidt e l’ingegnere esperto in sicurezza digitale Arturo Béjar. Haidt ha evidenziato come il passaggio a un’infanzia basata sul telefono tra il 2010 e il 2015 abbia incrementato i problemi di salute mentale, raccomandando di “separare gli alunni dal telefono durante tutta la giornata scolastica ed elevare a 16 anni l’età minima per aprire un account sulle reti sociali”. Béjar ha spiegato che gli algoritmi mirano all’uso compulsivo attraverso strumenti come lo scroll infinito e ha denunciato che, di fronte ai rischi, “l’industria nega la dipendenza e trasferisce la responsabilità ai genitori”.

Fonte Ansa

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