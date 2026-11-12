Malattie neurodegenerative: nuove prospettive per le terapie mirate

La ricerca medico-scientifica compie un passo in avanti nella comprensione dei complessi meccanismi che regolano la comunicazione tra il sistema circolatorio e il sistema nervoso centrale. Per decenni considerata un semplice muro difensivo contro le tossine, la barriera ematoencefalica si rivela oggi un sofisticato sistema di controllo intelligente, capace di selezionare e traghettare specifiche molecole dal sangue fino alle cellule cerebrali più remote. Questa scoperta promette di superare uno dei maggiori ostacoli storici nello sviluppo di farmaci efficaci per patologie devastanti come l’Alzheimer e altre malattie neurodegenerative.

Un nuovo sguardo

“Per un secolo – ha detto Yang – abbiamo considerato la barriera ematoencefalica come un confine fisico, con la funzione di proteggere il cervello dalle tossine. Ora stiamo scoprendo che si tratta di un’interfaccia intelligente, in grado di selezionare le proteine corrette dal sangue, spesso provenienti da parti del corpo anche molto distanti, e di recapitarle a specifiche cellule nel cervello”. Il risultato getta le basi per sviluppare nuovi metodi per somministrare terapie contro le malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer. La ricerca, del gruppo guidato da Andrew Yang dell’Istituto Gladstone in California, è pubblicata sulla rivista Cell. Realizzato il primo catalogo completo delle proteine capaci di attraversare la barriera ematoencefalica, la struttura filtra gli accessi delle molecole che possono arrivare al cervello.

La sperimentazione

Lo studio, realizzato principalmente su topi, ha analizzato il comportamento di ben 861 proteine presenti nel sangue, che erano state marcate usando una tecnica innovativa basata sull’ottica e premiata nel 2018 con il Nobel per la Medicina, e rimesse in circolo. Di queste proteine, 92 sono state in grado di superare la barriera ematoencefalica e ne è stato anche seguito il percorso all’interno del cervello. I ricercatori hanno così realizzato un catalogo delle proteine capaci di passare questa sorta di checkpoint del cervello e di capirne il funzionamento.

Prospettive future per la cura

I dati che potranno ora essere usati nel capire meglio i legami che esistono tra il cervello e altre parti del corpo, da cui provengono alcune proteine che poi arrivano a destinazione nel cervello, e capire quali caratteristiche devono avere eventuali farmaci per riuscire a superare la barriera ematoencefalica. Proprio questo filtro è stato finora uno dei grandi limiti al trattamento di patologie cerebrali come l’Alzheimer e altre malattie neurodegenerative.

Fonte Ansa