Lenti a contatto hi-tech: una nuova tecnologia per misurare lo stress attraverso le lacrime

Misurare lo stress in modo oggettivo, senza ricorrere soltanto a questionari e diari personali, potrebbe diventare possibile grazie a una tecnologia integrata nelle lenti a contatto. Un gruppo internazionale di ricercatori ha sviluppato infatti una piattaforma capace di rilevare la serotonina presente nelle lacrime attraverso sensori elettrochimici. I primi risultati, ottenuti sia su un modello animale sia su un gruppo di persone, suggeriscono che questa soluzione potrebbe offrire un nuovo strumento per monitorare le variazioni dello stress in maniera semplice e non invasiva.

Lo stress e la serotonina

Lo stress influisce sulle performance fisiche e mentali e rappresenta un importante fattore di rischio per numerosi disturbi, incluse patologie psichiatriche come la depressione. Per misurarlo nei pazienti e nelle persone che partecipano agli studi clinici, i medici si affidano solitamente a questionari o diari, che però forniscono una valutazione fortemente soggettiva. Per avere un quadro più obiettivo, i ricercatori hanno pensato di usare come indicatore l’ormone serotonina, che svolge un ruolo centrale nella regolazione dell’umore ed è un bersaglio comune dei farmaci antidepressivi. Questo ormone è spesso presente nel liquido lacrimale e i suoi livelli calano quando aumenta lo stress. Per monitorarli, i ricercatori hanno sviluppato una piattaforma che combina una lente morbida in idrogel con sensori elettrochimici stampabili ed elastici, capaci di rilevare la serotonina nel liquido lacrimale.

I primi test su animali e persone

Dopo aver calibrato la lente utilizzando lacrime artificiali, il team ha dimostrato la sicurezza e la stabilità della piattaforma applicandola agli occhi di un suino. La tecnologia si è rivelata promettente anche in uno studio condotto su 30 persone, riuscendo a rilevare variazioni nei livelli di serotonina lacrimale durante attività stressanti.

Compatibilità con le lenti in commercio

Lo studio dimostra infine che la nuova piattaforma hi-tech è compatibile con le comuni lenti a contatto disponibili in commercio, favorendone così la possibile applicazione clinica.

Fonte Ansa