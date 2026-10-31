Benessere

L’eccellenza dell’agroalimentare italiana tra tradizione e territori nella spesa quotidiana

L'analisi dell'Osservatorio Immagino di GS1 Italy ha analizzato vendite dei prodotti agroalimentari regionali

Di redazione
Photo by Bruno Pedro: https://www.pexels.com/photo/fresh-fruits-in-the-market-13644025/

I prodotti legati alle tradizioni regionali rappresentano un pilastro fondamentale dell’alimentazione italiana, rispecchiando l’identità artistica, culturale e gastronomica dei territori. Le etichette che valorizzano la provenienza geografica attirano consumatori sempre più attenti alla trasparenza, alla sostenibilità e alla qualità delle materie prime. L’analisi sui consumi evidenzia dinamiche differenziate: da un lato la tenuta delle regioni storicamente leader, dall’altro l’emergere di realtà locali capaci di spingere la crescita dell’intero settore attraverso eccellenze tipiche, dai vini DOC all’olio extravergine.

Analisi del mercato e classifica regionale

Il 10,1% dei prodotti alimentari e delle bevande venduti in ipermercati, supermercati e negozi a libero servizio in Italia fa riferimento in etichetta al suo legame con una specifica regione italiana. Un mega carrello della spesa composto da oltre 11 mila referenze che nel 2025 hanno superato i 3,5 miliardi di euro di vendite, realizzando una crescita annua di +0,9% a valore a fronte di una sostanziale parità nei volumi. A rilevarlo è l’Osservatorio Immagino di Gs1 Italy. La classifica – segnala una nota – vede “al primo posto il Trentino-Alto Adige, che chiude un anno positivo”, mentre, “le altre regioni della parte alta della graduatoria – rilevano gli analisti – vivono una situazione più difficile, tanto che Sicilia, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana accusano cali delle vendite dei loro prodotti”. Più dinamica la parte centrale della classifica, dove brilla l’avanzata della Liguria e dove spiccano gli andamenti positivi delle vendite dei prodotti “targati” Sardegna, Puglia, Marche e Molise.

I risultati di Trentino-Alto Adige e Liguria

Nel dettaglio numerico il Trentino-Alto Adige, nel 2025, si è riconfermata al primo posto per numero di prodotti alimentari e bevande (1.043) su cui è presente in etichetta e ha registrato anche una delle migliori crescite (+4,2% a volume e +5,2% a valore), arrivando a quasi 481 milioni di euro di incassi. Un risultato che si deve – è spiegato con la ricerca di mercato – al dinamismo della domanda, all’espansione dell’offerta e al traino di alcuni prodotti, come vini Doc e Docg, spumante metodo classico, affettati, yogurt intero e mozzarelle. A mettere a segno la performance migliore è la Liguria, con 212 prodotti che hanno aumentato le vendite di +7,1% a valore e di +6,9% a volume raggiungendo un giro d’affari di 30,5 milioni di euro, trainato soprattutto da olio extravergine di oliva, pasta fresca ripiena e olive. Bene anche Sardegna, Puglia, Marche e Molise.

Fonte Ansa

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