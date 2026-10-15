Lavarsi le mani tutela la salute: i servizi igienici riducono la diffusione di malattie

La prevenzione delle malattie infettive passa anche dall’igiene delle mani, lavarle con il sapone infatti può ridurre del 30% le patologie legate alle diarrea e del 20% le infezioni respiratorie acute. Lo ricorda UNICEF in occasione della Giornata mondiale del lavaggio delle mani, evidenziando come ogni anno muoia quasi mezzo milione di persone per malattie attribuibili a condizioni igienico-sanitarie inadeguate. Nel 2025 nel corso della sua azione umanitaria l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia ha portato acqua e servizi igienico-sanitari di base a oltre 5.500 scuole e 2.750 strutture sanitarie.

La Giornata

In occasione della Giornata mondiale del lavaggio delle mani (Global Handwashing Day), dedicata al tema “Diventa un eroe nel lavaggio delle mani!”, l’UNICEF ricorda che ogni anno muoiono 1,4 milioni di persone, tra cui quasi 400.000 bambini sotto i cinque anni, a causa di malattie prevenibili attribuibili a condizioni inadeguate in materia di acqua, igiene e servizi igienico-sanitari (WASH), tra cui la diarrea e le infezioni respiratorie acute.

Prevenire le malattie

Il lavaggio delle mani con il sapone può ridurre le malattie legate alla diarrea del 30% e le infezioni respiratorie acute fino al 20%. Nel 2024, 1,7 miliardi di persone non disponevano di servizi igienici di base, compresi 611 milioni che non disponevano di alcuna struttura per lavarsi le mani. L’UNICEF ricorda che l’igiene delle mani è una pratica fondamentale per mantenere la salute e prevenire la diffusione delle malattie infettive e sottolinea come sia fondamentale continuare a promuovere il lavaggio delle mani con il sapone e agire per raggiungere con servizi adeguati coloro che ne hanno più bisogno.

Le strutture

Nelle strutture sanitarie, una corretta igiene delle mani può prevenire fino al 50% delle infezioni contratte durante le cure mediche. Tuttavia, secondo un recente rapporto dell’OMS e dell’UNICEF, otto strutture sanitarie su nove (89%) disponevano di strutture funzionanti per l’igiene delle mani nei punti di cura, ma solo tre su quattro (75%) disponevano di strutture per il lavaggio delle mani con acqua e sapone nei servizi igienici. Nel 2025 l’azione umanitaria dell’UNICEF ha raggiunto 17 milioni con servizi igienico-sanitari di base, 34 milioni di persone con acqua potabile e 15 milioni con accesso ai servizi igienici di base. Inoltre, sono state forniti a oltre 5.500 scuole e 2.750 strutture sanitarie acqua e servizi igienico sanitari di base.