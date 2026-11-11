La nuova era della nefrologia: innovazione e prevenzione

La nefrologia sta vivendo una rivoluzione terapeutica senza precedenti. La gestione della malattia renale cronica si sposta sempre più verso la prevenzione precoce, contrastando fattori di rischio cardiovascolari e metabolici come l’obesità e il diabete. Accanto all’uso di farmaci innovativi e personalizzati, emergono nuove frontiere come le terapie cellulari CAR-T per le forme autoimmuni complesse e la promozione della dialisi domiciliare. Questi progressi mirano a rallentare la progressione del danno organico, migliorare la qualità di vita e ridurre la mortalità dei pazienti.

L’evoluzione della nefrologia

Nuove possibilità terapeutiche presenti e all’orizzonte per migliorare la salute dei reni, dalla lotta ai fattori di rischio come l’obesità alle nuove terapie cellulari come le Car T per le malattie autoimmuni che colpiscono il rene: sono alcuni degli argomenti al centro del 67° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia (SIN), a Sorrento. “Stiamo vivendo una fase di straordinaria evoluzione della nefrologia”, afferma Luca De Nicola dell’Università Vanvitelli di Napoli, Presidente della Società Italiana di Nefrologia. “Oggi possiamo intervenire sempre più precocemente sulla malattia, rallentarne la progressione”.

Le strategie terapeutiche combinate

Complici l’invecchiamento della popolazione e l’epidemia di diabete e obesità, la malattia renale cronica rappresenta una delle principali sfide di salute pubblica. L’obesità, ad esempio, aumenta fino al 63% il rischio di sviluppare la malattia renale cronica, inoltre quasi un paziente su due con nefropatia diabetica è obeso; oggi si dispone di nuovi farmaci per affrontare il problema metabolico e ponderale che si intreccia con la salute dei reni. L’impiego sinergico e precoce delle nuove classi di farmaci – tra cui quelli per diabete e obesità ma non solo – dimostra un impatto senza precedenti nel rallentare la progressione del danno renale e abbattere i rischi di eventi cardiovascolari e mortalità. Questi farmaci consentono strategie terapeutiche combinate e personalizzate per preservare la funzione renale e la salute cardiovascolare nel lungo termine, spiega Maura Ravera, Responsabile Scientifico del Congresso e Segretario della Fondazione Italiana del Rene.

Dialisi domiciliare e le nuove frontiere delle terapie

Al centro dei lavori anche la dialisi domiciliare, ancora sottoutilizzata in Italia, nonostante oltre metà dei pazienti in dialisi abbia più di 65 anni con fragilità e varie malattie: in Italia questa metodica viene utilizzata solo da circa il 10% dei 45.000 pazienti dializzati. Al congresso si parlerà anche delle terapie Car T, promettenti nella cura delle patologie renali complesse e autoimmuni. Le Car T consentono di riprogrammare il sistema immunitario del paziente con malattie glomerulari refrattarie e complicanze immunologiche gravi, spiega Filippo Aucella, Presidente Eletto Sin.

Fonte Ansa