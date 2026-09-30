La natura che cura: la terapia forestale a scuola contro l’ansia giovanile

Sperimentare se la terapia forestale sia benefica a lungo termine contro l’ansia anche a scuola. E’ lo studio condotto dall’Istituto per la bioeconomia del Cnr (Cnr-Ibe) con il liceo Fermi di Cecina (Livorno), insieme al Consorzio Lamma (Cnr-Regione Toscana). La ricerca ha previsto quattro incontri nella pineta dei Tomboli di Cecina che hanno coinvolto una cinquantina di studenti tra i 17 e i 18 anni suddivisi in due gruppi, uno dei quali ha partecipato a un percorso nel bosco. “Il gruppo che ha partecipato al percorso di terapia forestale ha mostrato riduzioni medie dei sintomi rispetto a quello di confronto in tutte le rilevazioni”, ha affermato la coautrice Federica Zabini, prima ricercatrice Cnr-Ibe. E’ ancora presto però per farle risalire alla terapia forestale. I risultati dello studio saranno presentati l’1 ottobre a Cecina.

Lo studio

La terapia forestale a scuola contro l’ansia giovanile. L’ha sperimentata l’Istituto per la bioeconomia del Cnr (Cnr-Ibe) con il liceo Fermi di Cecina (Livorno): quattro sessioni nella pineta della riserva naturale biogenetica dei Tomboli di Cecina “documentano – si spiega – la fattibilità di un programma di terapia forestale guidata con studenti delle scuole superiori, fornendo indicazioni sul benessere psicologico da approfondire”. Lo studio pilota, che coinvolge il Consorzio Lamma (Cnr-Regione Toscana) e pubblicato su Behavioral Sciences, viene presentato l’1 ottobre a Cecina, con la sindaca Lia Burgalassi e il presidente della Regione Eugenio Giani.

Gli incontri

La letteratura scientifica, si spiega, ha documentato l’efficacia dell’immersione guidata e strutturata negli ambienti boschivi nota come terapia forestale. Il potenziale applicativo in ambito scolastico e la stabilità degli effetti nel medio-lungo periodo costituiscono invece un campo d’indagine ancora aperto. La ricerca del Cnr-Ibe con il Fermi va in questa direzione. Lo studio nasce da un progetto di Formazione scuola-lavoro e comprende 54 studenti di 17-18 anni suddivisi in due gruppi: 28 assegnati alle consuete attività scolastiche e 26 al percorso forestale, 24 dei 26 quali hanno partecipato ad almeno tre incontri. A marzo scorso si sono svolte quattro sessioni di circa tre ore, una volta a settimana, nella pineta dei Tomboli: brevi camminate lente alternate a soste sensoriali, concludendo con un momento di condivisione e restituzione finale.

I risultati

“Oltre alle variazioni immediate dell’umore prima e dopo ciascuna sessione nella classe di intervento, misurati tramite il Poms-A – spiega la coautrice Federica Zabini, prima ricercatrice Cnr-Ibe -, abbiamo valutato e confrontato tramite la Spence children’s anxiety scale l’andamento dei sintomi d’ansia in entrambe, prima delle sessioni e in quattro rilevazioni successive estese fino a 11 settimane dalla conclusione delle attività. Il gruppo che ha partecipato al percorso di terapia forestale ha mostrato riduzioni medie dei sintomi rispetto a quello di confronto in tutte le rilevazioni”. Il dato evidenzia l’importanza di differenziare le reazioni nell’immediato dall’andamento nel medio periodo successivo con un confronto che però, fra due sole classi, non permette ancora di attribuire le differenze alla terapia forestale.

Fonte Ansa