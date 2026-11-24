Una medaglia a due facce quella delle diagnosi di infezione da in Italia. Il rapporto dell’Istituto superiore di Sanità rileva infatti che le nuove diagnosi diminuiscono, passando dalle 2.413 del 2024 alle 2.200 dell’anno scorso e l’incidenza dei casi (3,9 per 100mila residenti) è inferiore alla media dei Paesi europei, ma oltre la metà arrivano in ritardo. Nel nostro Paese intercorrono cinque anni tra l’infezione e la diagnosi, e le persone positive hanno in media 42 anni. In calo anche le nuove diagnosi di Aids.

Il quadro

Calano ma molto spesso arrivano quando è troppo tardi le nuove diagnosi di Hiv in Italia. Nel 2025 sono state 2.220, l’8,8% in meno rispetto alle 2.413 del 2024, ma in quasi il 60% dei casi la sieropositività di scopre quando il sistema immunitario è già compromesso. Questo quanto emerge dai dati del Centro Operativo Aids dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), rilasciati in vista della Giornata mondiale del 1° dicembre dedicata alla lotta contro l’Aids. Il rapporto traccia un quadro a due facce.

L’incidenza

Di positivo, in Italia nel 2025, oltre al calo dei casi, c’è l’incidenza, pari a 3,8 casi per 100mila residenti, un dato inferiore rispetto alla media dei Paesi dell’Europa occidentale e quella dell’Unione Europea (rispettivamente 5,4 e 5,2 nuove diagnosi).

L’incidenza massima, nei Paesi del vecchio continente, è a Malta (18,3 casi su 100mila abitanti), seguita da Irlanda (15,2) e Islanda (9,9).

Diagnosi tardive

Ma il dato negativo, per il nostro Paese, è che al 59,1% delle persone con nuova diagnosi l’infezione da Hiv è stata diagnosticata tardivamente. Infatti in Italia il tempo medio che intercorre tra l’acquisizione dell’infezione da Hiv e la diagnosi è di circa 5 anni, con valori più alti nei maschi eterosessuali e nelle persone di nazionalità straniera. Le persone che hanno scoperto di essere Hiv positive nel 2025, secondo il rapporto, sono maschi nell’80,3% dei casi e hanno un’età media di 42 anni. L’incidenza più alta è stata osservata tra le persone di età 30-39 anni (8,9 nuovi casi ogni 100.000 residenti). La proporzione di nuovi casi attribuibile a trasmissione eterosessuale, sempre secondo i dati dell’Iss, è stata del 45,7%, quella attribuibile a maschi che fanno sesso con maschi è stata del 41,9% e quella attribuibile a persone che usano sostanze stupefacenti per via iniettiva del 4,5%.

Dove

Le Regioni dove si è riscontrata l’incidenza maggiore il Lazio (5,3), la Lombardia e la Toscana (4,6). L’incidenza maggiore è stata osservata nelle Province di Milano (6,2), Roma (6,0), Firenze (4,7). Il numero complessivo di persone che vive con l’infezione da Hiv in Italia è stato stimato essere intorno a 150.000 con tasso di prevalenza pari a 0,2 per 100 residenti.

I dati dell’Aids

Il rapporto esamina poi le nuove diagnosi di Aids in Italia: dall’inizio dell’epidemia nel 1982, ne sono state segnalate 74.260, di cui 48.839 deceduti entro il 2023. Nel 2025 sono state notificate 432 nuove diagnosi di Aids (erano 524 nel 2024) pari a un’incidenza di 0,7 nuovi casi per 100.000 residenti. La proporzione di persone con nuove diagnosi di Aids che ignorava la propria sieropositività e che ha scoperto di essere Hiv positiva nel semestre precedente la diagnosi di Aids è aumentata nel tempo e negli ultimi anni si è stabilizzata intorno all’80-85%, nel 2025 questa proporzione è pari all’80,9%. Il numero di decessi in persone con Aids è rimasto relativamente stabile dal 2017 al 2020, è diminuito nel 2021 per poi aumentare nel 2022 e nel 2023, rispettivamente con 494 e 479 decessi. Il numero dei casi prevalenti di Aids, ossia ancora viventi, al 2023 (anno dell’ultimo aggiornamento dei dati di mortalità) è pari a 24.943.

Fonte Ansa