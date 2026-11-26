Comprendere come il nostro organismo cambia con il passare degli anni è una delle sfide principali della medicina moderna. Nuove ricerche dimostrano che il tempo non lascia segni uguali ovunque, nemmeno all’interno dello stesso organo. Analizzando nel dettaglio il cuore, gli scienziati hanno individuato specifiche zone che mostrano segni precoci di usura cellulare rispetto ad altre. Questa mappatura apre la strada a terapie sempre più mirate per preservare la funzionalità cardiovascolare e prevenire le patologie legate all’età.

Lo studio

Il cuore non invecchia in modo uniforme: i processi di infiammazione e cicatrizzazione colpiscono soprattutto le valvole cardiache e il primo tratto dell’aorta, più che il muscolo cardiaco. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Aging Cell dai ricercatori del Jackson Laboratory negli Usa, potrebbe favorire lo sviluppo di nuove strategie di prevenzione per proteggere il cuore con l’avanzare dell’età. “Dobbiamo considerare l’invecchiamento come un processo non lineare”, spiega la coordinatrice dello studio, Nadia Rosenthal. “Proprio come sappiamo che le persone non invecchiano tutte allo stesso ritmo, ora è chiaro che anche i singoli organi e tessuti (persino all’interno dello stesso individuo) invecchiano a velocità differenti”.

Le evidenze emerse

Per studiare meglio quello che accade nel cuore, i ricercatori hanno usato tecniche avanzate che hanno permesso di esaminare migliaia di singole cellule, prelevate da topi giovani e anziani, identificandone al contempo la localizzazione all’interno del cuore. L’analisi ha rivelato che, con l’avanzare dell’età, le cellule immunitarie che regolano l’attività infiammatoria (macrofagi) mostrano una maggiore attivazione dei geni coinvolti nei processi infiammatori e nelle modifiche alla struttura dei tessuti. Invece le cellule del tessuto connettivo (fibroblasti) presentano sempre più spesso caratteristiche molecolari associate alla fibrosi (ovvero la formazione di cicatrici). Un aspetto cruciale è che i ricercatori non si sono limitati a identificare quali geni fossero attivi: hanno anche mappato la posizione di tali cellule, rendendo possibile osservare come le diverse regioni del cuore mutino nel corso del tempo. Questo approccio ha rivelato che l’infiammazione e la fibrosi si concentrano soprattutto a livello delle valvole cardiache e della radice aortica. Gli studiosi ritengono che queste aree possano fungere da hotspot dell’invecchiamento cardiaco, dove le alterazioni nelle cellule di supporto (macrofagi e fibroblasti) potrebbero influenzare la salute del muscolo cardiaco circostante.

Fonte Ansa