Nei giovani e giovanissimi convivono importanti abilità cognitive e problemi internalizzanti. I “nativi digitali” italiani presentano capacità di ragionamento sviluppate e al tempo stesso soffrono di ansia, depressione, tristezza e ritiro sociale, faticando a gestire le proprie emozioni, fino ad arrivare ad avere comportamenti autolesivi. E’ il quadro dei ragazzi tratteggiato in “A New Mind”, un progetto promosso dalla Unità Operativa di Psicologia Clinica di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. “Dobbiamo rivedere il concetto tradizionale di ‘intelligenza’ e di identità, prendendo in considerazione non solo le capacità cognitive globali, ma anche le competenze emotive, la capacità di adattamento e le vulnerabilità individuali”, così la psicologa Daniela Chieffo.

Pensiero “veloce” e depressione

I ragazzi nativi digitali sono “smart” e pensano “veloce” ma soffrono sul lato emotivo e comportamentale: convivono con ansia e depressione, hanno difficoltà a controllare la rabbia e avere relazioni, talvolta mettono in atto comportamenti autolesivi. È quanto emerge da “A New Mind”, un progetto promosso dalla Unità Operativa di Psicologia Clinica di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, i cui risultati sono stati presentati questa mattina.

Le difficoltà emotive e comportamentali

Il progetto, che rappresenta il proseguimento di una precedente iniziativa, dal 2022 ha coinvolto 5.127 persone, tra bambini, adolescenti e famiglie, ed evidenzia come nei giovani convivano nuove forme di intelligenza con altrettante fragilità. Il 59% dei bambini e ragazzi valutati presenta punteggi clinicamente significativi nell’area dei problemi internalizzanti, come ansia, tristezza e ritiro sociale, mentre il 27% mostra un aumento complessivo delle difficoltà emotive e comportamentali. Tra le aree maggiormente compromesse emergono ansia e depressione (44%), ritiro e sintomi depressivi (24%) e problemi del pensiero (21%).

Le competenze

L’indagine si è anche concentrata su un campione di bambini e adolescenti con alto funzionamento intellettivo: oltre 9 su 10 tra questi aveva differenze rilevanti tra le singole abilità cognitive. Capacità di ragionamento sviluppate convivevano con prestazioni relativamente inferiori nella memoria di lavoro e nella velocità di elaborazione. Inoltre, il 37,5% del campione presentava problemi emotivi “invisibili”.

Rivedere concetti tradizionali

“Questo progetto nasce dall’esigenza di comprendere meglio le nuove generazioni e le loro complessità, che scaturiscono da una grande familiarità con il mondo digitale, da modalità sempre più articolate nel vivere emozioni e relazioni e da un pensiero veloce”, ha affermato Daniela Chieffo, professore associato di Psicologia Generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttrice della Unità Operativa di Psicologia Clinica di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. “Dobbiamo rivedere il concetto tradizionale di ‘intelligenza’ e di identità, prendendo in considerazione non solo le capacità cognitive globali, ma anche le competenze emotive, la capacità di adattamento e le vulnerabilità individuali”.

Fonte Ansa