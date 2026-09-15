Benessere

Inquinamento atmosferico: aumenta il rischio di glaucoma e cataratta

Uno studio presentato al Congresso europeo di Londra evidenzia un’associazione tra l'inquinamento atmosferico e alcune patologie oculari

Di redazione
Foto di Thái Trường Giang: https://www.pexels.com/it-it/foto/inquinamento-industriale-a-kon-tum-vietnam-35298887/

L’esposizione prolungata all’inquinamento atmosferico potrebbe essere associata a un maggiore rischio di sviluppare alcune patologie oculari, in particolare glaucoma e cataratta. È quanto emerge da un’ampia revisione sistematica e meta-analisi presentata al 44° Congresso della Società Europea dei Chirurghi della Cataratta e Refrattivi, in corso a Londra. La ricerca, condotta da Ahmed Alnabihi del King Khaled Eye Specialist Hospital and Research Center di Riad, ha analizzato 41 studi osservazionali, prendendo in esame diversi principali inquinanti atmosferici.

Il particolato fine

Lo studio ha esaminato i livelli di diversi tipi di inquinanti atmosferici, tra cui polveri sottili (PM₂.₅ e PM₁₀), biossido di azoto, biossido di zolfo, ozono e monossido di carbonio, confrontandoli con le diagnosi di glaucoma, cataratta e degenerazione maculare senile. Dai dati è emerso che, all’aumentare dell’esposizione al particolato fine PM₂.₅, cresce anche il rischio associato al glaucoma. Le persone residenti nelle aree maggiormente inquinate presentavano una probabilità fino al 70% superiore di sviluppare la patologia rispetto a chi viveva nelle zone meno inquinate. Anche per la cataratta è stato osservato un rischio costantemente maggiore nelle aree più esposte all’inquinamento.

Infiammazione e stress ossidativo

«Il risultato più evidente ha riguardato il particolato fine, ovvero quelle minuscole particelle presenti nel fumo, nei gas di scarico dei veicoli e nelle emissioni industriali, abbastanza piccole da penetrare in profondità nell’organismo», spiega Alnabihi. Secondo i dati analizzati, per ogni incremento significativo dell’esposizione all’inquinamento il rischio di glaucoma aumenta di circa l’8% e quello di cataratta di circa il 4%. Le evidenze sulla degenerazione maculare senile sono invece meno univoche, anche se alcuni studi suggeriscono un possibile legame. L’ipotesi biologica è che le particelle fini possano favorire infiammazione e stress ossidativo, contribuendo nel tempo a danneggiare il nervo ottico o il cristallino. La superficie dell’occhio, inoltre, è direttamente esposta all’ambiente esterno, rendendo plausibile un possibile coinvolgimento dell’inquinamento atmosferico.

Fonte Ansa

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