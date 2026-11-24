Influenza e mal di gola: la relazione tra sistema nervoso e sistema immunitario è più stretta e dinamica di quanto si ritenesse in passato. Il cervello non si limita a registrare passivamente il malessere, ma coordina attivamente risposte biologiche complesse, adattandole al contesto e alle esperienze vissute. Osservare come i circuiti neurali interpretino i segnali interni ed esterni aiuta a comprendere meglio l’origine dei sintomi, il ruolo della memoria immunitaria e la capacità dell’organismo di prepararsi in anticipo alle infezioni, ridefinendo i confini tra mente e corpo.

Sintomi, memoria e reazioni immunitarie

È il cervello il direttore d’orchestra dei sintomi che sperimentiamo quando abbiamo l’influenza o il mal di gola: decodifica il tipo di patogeno che ha invaso il corpo, ad esempio se si tratta di un virus o di un batterio, conserva i ricordi di malattie pregresse a cui attingere in caso di bisogno e prepara l’organismo alle possibili minacce future, arrivando a mobilitare le difese immunitarie anche alla sola vista di una persona malata. Questi dati, non ancora pubblicati, sono stati presentati al congresso annuale della Società per le Neuroscienze a Washington D.C. e, come riporta la rivista Nature sul suo sito, mettono in discussione l’idea di cosa significhi sentirsi malati.

Il riconoscimento dei patogeni

I ricercatori guidati da Jessica Osterhout dell’Università dello Utah a Salt Lake City hanno osservato che il cervello può distinguere tra patogeni diversi. A giocare un ruolo chiave sono gli organi circumventricolari, piccole strutture situate lungo le pareti dei ventricoli cerebrali dove la barriera tra cervello e sangue è assente o molto ridotta. Queste strutture interpretano i segnali che ricevono dal resto del corpo in caso di infezione, rilasciando specifiche combinazioni di segnali chimici in base al patogeno.

Realtà virtuale, memoria e anticipazione delle minacce

L’italiano Andrea Serino, dell’Ospedale universitario svizzero di Losanna, e colleghi hanno invece svolto un esperimento di realtà virtuale. È bastato far vedere ai partecipanti individui con segni palesi di malattia, per innescare una risposta immunitaria paragonabile a quella di un vaccino antinfluenzale. Infine, in un esperimento condotto su topi, Tomás Ryan del Trinity College di Dublino e colleghi hanno osservato che il cervello è in grado di anticipare le possibili minacce: usa i ricordi immagazzinati per preparare l’organismo a difendersi, qualora il rischio di una nuova infezione sia reputato probabile.

Fonte Ansa