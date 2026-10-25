“In missione per conto di Dio”: la sanità di prossimità della ASL Roma 3 porta la prevenzione tra i fedeli

La ASL Roma 3 lancia il progetto “Siamo in missione per conto di Dio”, un’iniziativa itinerante volta a incentivare l’adesione ai programmi di prevenzione oncologica nei luoghi di aggregazione comunitaria. A partire da domenica 25 ottobre, presso la Parrocchia San Nicola di Bari a Ostia, il personale sanitario dell’azienda e l’associazione L’Albero delle Molte Vite incontreranno i cittadini per distribuire kit per la diagnosi precoce del tumore al colon retto e fornire informazioni dettagliate sui controlli gratuiti. Il programma, sostenuto dalla Responsabile degli Screening Maria Rita Noviello e dal Direttore Generale Laura Figorilli, punta ad abbattere le barriere d’accesso alla sanità pubblica costruendo un ponte diretto con la comunità locale.

L’iniziativa

La prevenzione oncologica si avvicina ai cittadini. Questo l’obiettivo della ASL Roma 3 che ha deciso di avviare “Siamo in missione per conto di Dio”, un programma di sensibilizzazione e accesso gratuito agli screening oncologici all’interno di alcune parrocchie del territorio. Il primo appuntamento è previsto domenica 25 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, presso la Parrocchia San Nicola di Bari a Ostia . L’obiettivo è quello di agevolare la partecipazione della popolazione ai percorsi di prevenzione e diagnosi precoce. All’interno delle chiese che hanno aderito il personale sanitario dell’azienda, coadiuvato dall’associazione L’Albero delle Molte Vite, offrirà informazioni sui programmi di screening oncologici attivi sul territorio e sulle modalità di accesso ai vari servizi, offrendo anche le provette per lo screening del colon retto e rendendo così la prevenzione più vicina e accessibile ai cittadini proprio nei luoghi di quotidiana aggregazione.

L’idea dei Blues Brothers

“Per il titolo di questo progetto abbiamo preso ispirazione dalla celebre citazione del film The Blues Brothers del 1980. Portare la prevenzione nei centri frequentati quotidianamente dalle persone significa abbattere alcune delle barriere che possono ostacolare l’adesione agli screening. In questa direzione va la collaborazione con le parrocchie che rappresenta un’importante opportunità per raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini, fornire informazioni corrette e favorire una migliore consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce. La presenza della nostra ASL nelle parrocchie non vuole sostituire i tradizionali punti di accesso sanitari, ma integrare e allargare la rete dei servizi, offrendo ai cittadini un ulteriore punto di informazione e orientamento. L’auspicio è che la nostra campagna raccolga consensi e che possa essere effettuata in futuro in tutte le parrocchie della città”, spiega la dottoressa Maria Rita Noviello, Responsabile Programmi di Screening Oncologici della ASL Roma 3 e referente PACO. “Gli screening oncologici rappresentano uno degli strumenti fondamentali di prevenzione e diagnosi precoce. E la prevenzione è più efficace quando riesce a raggiungere le persone, soprattutto quelle che, per diverse ragioni, partecipano meno ai programmi di screening. Il nostro intento è rafforzare ancora di più il rapporto con le comunità locali e costruire una rete sempre più ampia tra servizi sanitari, istituzioni e realtà del territorio”, sottolinea Laura Figorilli, Direttore Generale della ASL Roma 3. Ulteriori informazioni sulle date e i giorni del programma di sensibilizzazione avviato dalla ASL Roma 3 saranno comunicate sul sito e sui social aziendali.