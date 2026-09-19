Il nodo dei social media per i minori: le strategie globali e la sfida dell’età

Il dibattito globale sull’accesso dei minori ai social media riflette una crescente preoccupazione per la salute mentale, la dipendenza e la sicurezza online delle nuove generazioni. Dal modello punitivo australiano fino ai freni della giustizia amministrativa in Europa, le nazioni stanno sperimentando approcci differenti. Tra il nodo cruciale della verifica dell’età e la necessità di bilanciare tutela e libertà individuali, la sfida resta aperta, spingendo le istituzioni locali e internazionali a cercare soluzioni efficaci e tecnologicamente sostenibili.

I modelli extraeuropei e la questione del controllo

L’Australia fa da apripista con il divieto per gli under 16 e sanzioni severe per i gestori delle piattaforme, anche se i dati dell’ente eSafety mostrano che oltre l’80% dei giovani tra 10 e 15 anni riesce a bypassare il blocco. Restrizioni rigide sono in vigore anche in Malesia, Indonesia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. In Cina il modello si basa sulla “modalità minori” integrata nei dispositivi per limitare il tempo di utilizzo, mentre il Brasile richiede l’associazione dell’account a quello di un tutore. Negli Stati Uniti, in assenza di una norma federale, la pressione sulle Big Tech si manifesta sul piano giudiziario, come dimostra il recente patteggiamento da 17 miliardi di dollari raggiunto da Meta con diversi Stati.

Le iniziative frammentate nello scenario europeo

In Europa gli Stati procedono in modo autonomo in attesa dell’EU Kids Act. Il caso francese resta il più emblematico: il provvedimento per vietare i social agli under 15 è stato bloccato dal Conseil Constitutionnel per violazione della privacy e della libertà d’espressione, imponendo una riscrittura del testo. Il Regno Unito punta alla scansione facciale o ai documenti per gli under 16, la Norvegia intende integrare l’identità digitale nazionale (BankID) dai 15 anni, e il Portogallo ha già approvato limitazioni sotto i 13 anni. Anche Spagna, Danimarca e Germania stanno valutando soglie anagrafiche e iter legislativi per limitare l’accesso autonomo dei giovanissimi.

Il dibattito normativo

In Italia la discussione politica è particolarmente viva e vede la presenza di differenti disegni di legge coordinati o trasversali. Una proposta bipartisan a firma Mennuni (FdI) e Madia (PD) mira ad alzare a 15 anni la soglia per l’iscrizione autonoma, introducendo l’obbligo di parental control. A questa si affiancano il testo di Mara Carfagna per un divieto assoluto sotto i 13 anni, la misura di Giorgia Latini volta a richiedere il consenso genitoriale fino ai 18 anni e la proposta Nicita-Basso, incentrata sul rafforzamento della responsabilità diretta e legale delle piattaforme digitali.

Fonte Ansa