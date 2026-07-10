Il miele millefiori protegge la pelle: uno studio ne rivela gli effetti anti-age

Il miele millefiori potrebbe diventare un prezioso alleato nella prevenzione dell’invecchiamento della pelle. A suggerirlo è uno studio coordinato dall’Università di Sassari, che ha evidenziato come questo alimento naturale sia in grado di proteggere le cellule cutanee dallo stress provocato dai raggi ultravioletti, favorendo al tempo stesso i meccanismi di difesa e di rinnovamento cellulare. I risultati, presentati alla conferenza annuale della Società di Biologia Sperimentale, aprono nuove prospettive per lo sviluppo di trattamenti innovativi in ambito clinico e cosmetico, valorizzando le proprietà biologiche di un prodotto già noto per i suoi molteplici benefici.

Lo studio

Già ben noto per le sue proprietà antiossidanti, antimicrobiche, antinfiammatorie e cicatrizzanti, il miele aggiunge ora alla lista anche le proprietà anti-age. Uno studio guidato dall’Università di Sassari ha scoperto che il miele millefiori protegge le cellule della pelle dall’invecchiamento precoce e dai danni causati dai raggi Uv, aprendo a promettenti applicazioni in campo sia clinico che cosmetico. La ricerca è stata presentata alla conferenza annuale della Società di Biologia Sperimentale (Seb), un importante evento scientifico internazionale che quest’anno si è svolto a Firenze dal 7 al 9 luglio. I ricercatori coordinati da Margherita Maioli hanno coltivato in laboratorio le cellule che costituiscono la pelle umana. Tra queste: le staminali cutanee, che hanno il compito di rinnovare il tessuto e riparare i danni, i fibroblasti, che producono sostanze fondamentali come il collagene e l’acido ialuronico, e i cheratinociti, che sintetizzano la cheratina e formano il 95% delle cellule della pelle. Alcune delle colture sono poi state trattate con miele millefiori all’1% per 48 ore, prima dell’esposizione alle radiazioni Uv.

Le evidenze emerse

I risultati indicano che il miele sembra favorire una risposta protettiva e regolatoria contro lo stress indotto dai raggi Uv, e incrementa anche le difese antiossidanti delle cellule. Dall’analisi genetica, è emerso che il trattamento con il miele contribuisce a regolare i segnali di proliferazione e rinnovamento cellulare e aumenta l’espressione dei geni coinvolti nella protezione dallo stress cellulare.

Le dichiarazioni

“Un aspetto particolarmente interessante – commenta Fikriye Fulya Kavak, ricercatrice nel gruppo guidato da Maioli – è che il miele sembra aiutare le cellule a ritrovare un equilibrio più sano in seguito allo stress da raggi Uv. Invece di indurre nelle cellule una risposta riparativa eccessiva, pare sostenere i meccanismi di protezione, mantenendo al contempo sotto controllo i segnali legati al rinnovamento”.

Fonte Ansa