Ictus e salute cardiovascolare: le raccomandazioni dell’ISS su pressione e consumo di sale

L’ictus cerebrale rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità nel nostro Paese, ma un’efficace prevenzione passa innanzitutto dal controllo dei fattori di rischio modificabili. In occasione della Giornata Mondiale dedicata a questa patologia, l’Istituto Superiore di Sanità richiama l’attenzione della popolazione sui pericoli legati all’ipertensione e all’eccesso di sodio nella dieta quotidiana. Nonostante la diffusione delle informazioni, molti cittadini ignorano ancora i propri valori o non riescono a mantenerli entro le soglie raccomandate dagli esperti.

Pressione alta e scarso consumo consapevole: la situazione in Italia

Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione, gli italiani continuano ad avere livelli troppo alti di pressione arteriosa e a consumare troppo sale, due importanti fattori di rischio (strettamente interrelati) per l’ictus. Lo ricorda l’Istituto Superiore di Sanità in occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus, che si celebra oggi. I dati preliminari dell’Italian Health Examination Survey 2023-2025, realizzata nell’ambito del Progetto Cuore, spiega l’Iss, mostrano che nella popolazione tra i 35 e i 74 anni, i valori medi di pressione sistolica sono pari a 134 mmHg negli uomini e 125 mmHg nelle donne.

Le criticità del trattamento e la scarsa consapevolezza giovanile

Anche tra le persone in cura, la pressione non è sempre ottimale. Si stima che solo il 22% degli uomini e il 34% delle donne in trattamento presenti valori inferiori a 140/90 mmHg. Tra le criticità anche l’elevata quota di persone che non sa di avere valori elevati: nella fascia di età tra i 35 e i 44 anni, tra le persone con pressione arteriosa elevata non è consapevole della propria condizione il 72% degli uomini e il 53% delle donne.

Eccesso di sale e l’importanza del monitoraggio preventivo

Problematico anche il consumo di sale: i dati del Progetto Cuore indicano un consumo medio giornaliero di sale pari a 9,3 grammi negli uomini e 7,1 grammi nelle donne, valori superiori alla raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che suggerisce un consumo inferiore a 5 grammi al giorno. Solo l’11% degli uomini e il 24% delle donne rispetta questa indicazione. “La prevenzione dell’ictus richiede un impegno condiviso tra cittadini, professionisti sanitari e istituzioni”, sottolineano Luigi Palmieri e Chiara Donfrancesco, responsabili del Progetto Cuore dell’Iss. “Conoscere e monitorare i propri valori di pressione arteriosa, glicemia e colesterolo permette di individuare precocemente le condizioni di rischio e di intervenire prima che si manifestino eventi cardiovascolari”, concludono.

Fonte Ansa