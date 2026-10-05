Giovani e sostenibilità: l’impatto ambientale delle nuove tecnologie

L’impatto ambientale del digitale entra sempre più nelle abitudini e nelle riflessioni delle nuove generazioni. Dallo streaming all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, passando per dispositivi elettronici, cloud e ricerche online, i giovani mostrano una crescente attenzione verso i consumi legati alla tecnologia. Una sensibilità che non si traduce soltanto nella consapevolezza del problema, ma anche nella ricerca di comportamenti più sostenibili, dall’uso efficiente dei dispositivi alla scelta di prodotti usati o rigenerati, fino alla rinuncia all’IA per ragioni ambientali.

L’impatto ambientale del digitale

Video in streaming, file caricati nei cloud, domande fatte all’intelligenza artificiale, ricerche online: l’impatto ambientale delle attività digitali è sempre più al centro dell’attenzione dei giovani, con quasi un under 30 su due (il 46%) che lo considera tanto grave quanto quello associato ai combustibili fossili o alla deforestazione. Nel resto della popolazione, la quota scende al 41%. È la fotografia scattata dall’ultima edizione dell’Osservatorio Giovani & Sostenibilità promosso da Angelini Industries in collaborazione con Quorum/YouTrend e Csa Research.

Le azioni per ridurre i consumi

Nell’indagine vengono individuate le azioni messe in campo per ridurre l’impatto individuale. Per i giovani, la prima azione da intraprendere consiste nel ridurre i consumi energetici dei nuovi dispositivi (45%). Per farlo il 64% dei giovani intervistati utilizza i propri device in maniera efficiente, ad esempio abbassando la luminosità degli schermi, mentre è presente, seppur in misura minore, anche la propensione verso soluzioni sostenibili e circolari come l’acquisto di smartphone e computer usati o rigenerati (22%).

Il rapporto con l’intelligenza artificiale

C’è anche chi evita l’uso dell’intelligenza artificiale per motivi ambientali: il 15% degli under 30 dichiara infatti di praticare ‘l’IA pushback’, anche se per i nativi digitali l’intelligenza artificiale non rappresenta una minaccia, con il 50% del campione che pensa che questa tecnologia porterà più benefici che problemi.

La generazione Alpha e la tecnologia

La ricerca dedica, infine, un approfondimento specifico anche alla generazione alpha, ovvero i nati a partire dal 2010. Rispetto agli under 30, i più giovani mostrano una minore conoscenza teorica sui temi della sostenibilità, privilegiando un approccio più pratico e concreto, basato sull’esperienza diretta e sull’osservazione della realtà circostante. Dall’analisi del rapporto con gli strumenti digitali emerge come la tecnologia sia ormai parte integrante della routine dei giovani: il 94% possiede uno smartphone, mentre è meno diffuso il Pc e il 66% usa il tablet. Anche l’intelligenza artificiale risulta ampiamente diffusa: il 62% dichiara di averne fatto uso, una percentuale vicina a quella degli under 30 (67%) e nettamente superiore alla media della popolazione italiana (56%). L’IA viene impiegata soprattutto per motivi di studio, con un forte ricorso a strumenti grafici e generatori di immagini, a conferma di un approccio pragmatico e sempre più integrato dei dispositivi digitali nelle attività di ogni giorno.

Fonte Ansa