Giappone, oltre centomila centenari: i segreti della longevità

Il Giappone supera per la prima volta la soglia dei 100mila centenari, confermandosi il Paese con il maggior numero di persone che hanno raggiunto questo traguardo. Un dato che racconta i progressi della medicina, le caratteristiche dello stile di vita e della tradizione alimentare nipponica, ma che si inserisce in un quadro demografico sempre più complesso. Alla crescita della popolazione anziana corrispondono infatti il calo delle nascite, la riduzione della popolazione complessiva e nuove sfide per la sostenibilità del sistema sociale.

Il record dei centenari

Secondo il ministero della Salute, in Giappone il numero di persone con 100 anni o più ha superato per la prima volta quota 100.000. Secondo le statistiche, il Giappone ospita attualmente 107.677 centenari, il numero più alto al mondo, di cui l’88% sono donne. La donna più anziana è Kishimoto Fuyo, di 114 anni, residente a Kyoto, mentre l’uomo più anziano è Kato Hikaru, di 112 anni, di Kumamoto. Il ministro della Salute Kenichiro Ueno, riporta la Bbc, si è detto “felice che così tante persone vivano una vita lunga, sana e attiva”, citando i progressi della medicina e della tecnologia. Kenichiro ha però anche messo in guardia dalle difficoltà che il Paese incontra nel mantenere un sistema di sicurezza sociale sostenibile.

Alimentazione, attività e nuove tecnologie

Gli esperti attribuiscono la longevità dei giapponesi a diversi fattori, tra cui un’alimentazione sana e uno stile di vita attivo. La cucina di questa nazione insulare è composta prevalentemente da pesce, verdure e riso, e contiene meno grassi saturi rispetto a molte diete occidentali. Le persone anziane camminano regolarmente, utilizzano i mezzi pubblici, vanno in bicicletta e fanno stretching. In Giappone la popolazione sta invecchiando da anni e da oltre un decennio le vendite di pannolini per adulti superano quelle per neonati. Le aziende hanno anche sviluppato nuovi prodotti per la popolazione anziana, tra cui un esoscheletro motorizzato per supportare il movimento di varie parti del corpo e occhiali che regolano automaticamente la messa a fuoco.

Il calo delle nascite e la crisi demografica

Affinché una popolazione si rinnovi, ogni donna deve partorire in media 2,1 figli. L’anno scorso il tasso di fertilità totale del Giappone è sceso al minimo storico di 1,14. Secondo i dati dell’Istituto nazionale per la popolazione e la sicurezza sociale, si stima che la popolazione totale scenderà a 87 milioni entro il 2070, con un calo del 30% rispetto al picco di 128 milioni raggiunto nel 2008. Attualmente i residenti di età pari o superiore a 65 anni rappresentano circa il 30% della popolazione e si prevede che entro il 2070 questa percentuale salirà a quasi il 40%. Le autorità giapponesi hanno definito questa tendenza una “crisi esistenziale”, con il Primo Ministro Sanae Takichi che ha descritto il declino come una “silenziosa emergenza”. Nel 2025 la popolazione totale del Giappone è diminuita in tutte le 47 prefetture tranne due, e il tasso di declino sta accelerando. I numerosi programmi e sussidi governativi volti a incoraggiare i giovani ad avere più figli non sembrano aver contribuito ad aumentare i tassi di natalità.

Il parere degli esperti

Secondo gli esperti, le ragioni sono complesse e spaziano dai tassi di matrimonio più bassi e dalla maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, fino all’aumento dei costi per crescere i figli. Sebbene l’immigrazione sia aumentata negli anni precedenti, gli stranieri rappresentano solo circa il 3% della popolazione e l’opposizione all’accoglienza di un numero maggiore di immigrati è cresciuta. Quando il Giappone avviò il suo censimento dei centenari nel 1963, c’erano 153 persone di età pari o superiore a 100 anni. Tale cifra salì a 1.000 nel 1981 e raggiunse le 10.000 unità nel 1998. I dati più recenti sono stati pubblicati in vista della festività pubblica annuale giapponese dedicata al “Rispetto per gli anziani”, durante la quale il governo onora coloro che compiono 100 anni con una lettera personale e la tradizionale coppa di sakè.

Fonte Ansa