Fumo e obesità aggiungono fino a quattro anni all’età biologica

L’età anagrafica non racconta sempre quanto è realmente “vecchio” il nostro organismo. A incidere sull’invecchiamento biologico sono infatti anche abitudini quotidiane e condizioni di salute. Secondo un nuovo studio condotto a Singapore, il fumo regolare e l’obesità possono accelerare significativamente questo processo, mentre attività fisica e alimentazione ricca di vegetali sembrano avere un effetto opposto. I risultati arrivano da un’analisi decennale condotta dall’Università Nazionale di Singapore e offrono nuove indicazioni sul rapporto tra stile di vita e salute.

Lo studio

Fumare regolarmente invecchia l’organismo di 3,6 anni, mentre l’obesità fa salire l’età biologica di 4,2 anni rispetto a chi è in peso forma. È quanto emerge da uno studio a Singapore sull’età biologica, l’indicatore dello stato di salute reale del corpo. L’attività fisica frequente e una dieta ricca di alimenti vegetali ringiovaniscono l’organismo rispettivamente di 1,25 e 1 anno.

I dati emersi

I dati, presi dallo studio decennale Singapore Longitudinal Ageing Studies dell’Università Nazionale di Singapore (Nus), hanno permesso a Lucence Group, società di medicina di precisione e biotecnologie specializzata nella diagnosi precoce del cancro e nella misurazione dei biomarker di salute, di sviluppare il primo test sull’età biologica basato su una popolazione asiatica. Come spiegato dall’Ad Tan Min-Han, lo strumento aiuta i cittadini a monitorare l’invecchiamento e affinerà la propria precisione raccogliendo nuovi dati.

Fonte Ansa