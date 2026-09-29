Fisica e ricerca: presentato un nuovo studio sul Dna dei tumori

La fisica teorica entra nello studio dei meccanismi che possono favorire lo sviluppo dei tumori, offrendo un nuovo strumento per comprendere il comportamento di particolari molecole di Dna. La ricerca, realizzata da un gruppo internazionale e pubblicata su Nature Communications, analizza il ruolo dell’ecDna, presente al di fuori dei normali cromosomi. I risultati contribuiscono a chiarire come gli oncogeni possano essere attivati e indicano possibili nuove direzioni per studiare strategie mirate a interferire con questi processi cellulari.

La fisica per comprendere il legame tra Dna e tumori

Arriva dalla fisica, in particolare quella che studia le proprietà e il comportamento delle grandi molecole, la chiave per capire il legame tra Dna e tumori e come alcuni geni favoriscono lo sviluppo delle cellule tumorali. È il risultato dello studio internazionale guidato da Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università Federico II di Napoli, pubblicato sulla rivista Nature Communications. La ricerca dimostra che la fisica teorica può essere uno strumento prezioso per la biologia, e apre nuove prospettive per individuare strategie mirate a interferire con i processi che sostengono l’attività e la proliferazione dei tumori.

Il ruolo dell’ecDna nelle cellule tumorali

Le cellule tumorali possono contenere piccole molecole di Dna circolare localizzate al di fuori dei normali cromosomi, chiamate ecDna (dall’inglese extra-chromosomal Dna). Queste possono trasportare oncogeni, cioè geni che, quando diventano iperattivi o sfuggono ai normali meccanismi di controllo, possono favorire lo sviluppo del tumore. Per questo motivo, i ricercatori coordinati da Mario Nicodemi, di Infn e Università Federico II, hanno cercato di capire come si comportano queste particolari molecole.

I condensati e l’attivazione degli oncogeni

I dati raccolti mostrano che gli ecDna tendono ad aggregarsi spontaneamente nel nucleo della cellula, e formano così dei condensati dove gli oncogeni entrano a contatto con sequenze di Dna che ne favoriscono l’attivazione, molto più di quanto avverrebbe grazie al semplice aumento del numero di copie di tali geni. “Chiarire quali sono questi meccanismi di interazione – dice Nicodemi – è di fondamentale importanza per comprendere come poter interferire con essi, e quindi disinnescare gli oncogeni in queste cellule tumorali”.

Fonte Ansa