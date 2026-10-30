Fegato grasso: impatto clinico e prospettive di cura

Nel panorama della salute contemporanea, la gestione delle patologie metaboliche richiede un’attenzione sempre più multidisciplinare e mirata. La connessione profonda tra il diabete di tipo 2 e le complicanze epatiche silenti rappresenta oggi una delle emergenze cliniche più complesse da intercettare, richiedendo ai professionisti del settore e alle strutture sanitarie di evolvere costantemente i propri protocolli di screening per proteggere i pazienti da danni d’organo potenzialmente irreversibili nel tempo.

Un nemico invisibile legato al diabete

Due milioni di italiani potrebbero convivere con una malattia del fegato senza saperlo: si tratta del fegato grasso, una delle facce meno conosciute della malattia metabolica e riguarda da vicino chi vive con il diabete di tipo 2. Il rischio è che, mentre glicemia e colesterolo vengono controllati, il fegato continui silenziosamente ad accumulare grasso, sviluppando un’infiammazione cronica che può aprire la strada alla fibrosi, alla cirrosi e, nei casi più gravi, al tumore epatico.

Dallo spettro della Masld all’evoluzione della Mash

È questa una delle sfide emergenti per la diabetologia, al centro del 31esimo congresso nazionale della Società italiana di diabetologia (Sid): riconoscere per tempo la malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica (Masld) e soprattutto identificare i pazienti nei quali il danno al fegato sta già progredendo. La Masld comprende infatti un ampio spettro di condizioni caratterizzate da accumulo di grasso nel fegato in presenza di fattori di rischio metabolici, come diabete di tipo 2, obesità, ipertensione e alterazioni dei lipidi. Nella forma più semplice, il quadro è limitato alla steatosi isolata, senza evidenza significativa di infiammazione o danno epatocellulare. In una parte dei pazienti, invece, la malattia evolve nella Mash, la steatoepatite associata a disfunzione metabolica: qui il grasso non è più soltanto un deposito, ma si accompagna a infiammazione e danno delle cellule epatiche. Con il passare del tempo può comparire la fibrosi, cioè la formazione di tessuto cicatriziale che compromette progressivamente l’architettura e la funzione del fegato. Nei casi più avanzati si può arrivare alla cirrosi e alle sue complicanze (insufficienza epatica, tumore).

L’impatto clinico e le priorità dei Servizi di Diabetologia

“Il problema Masld/Mash può interessare fino al 70% dei pazienti con diabete mellito – commenta Riccardo Bonadonna, presidente eletto della Sid – e pertanto è una delle sfide quotidiane più rilevanti cui i Servizi di Diabetologia sono chiamati a fare fronte”.

Fonte Ansa