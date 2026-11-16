Dna e malattie: uno studio apre la strada a farmaci su misura

Un’indagine senza precedenti sulla genetica del sistema immunitario promette di rivoluzionare la lotta contro malattie complesse come la sclerosi multipla, l’Alzheimer e diverse forme tumorali. Grazie all’analisi individuale di oltre cinque milioni di cellule prelevate da quasi duemila persone, un team di ricercatori australiani ha costruito il più vasto database al mondo del settore. I risultati, pubblicati su Nature nell’ambito del progetto TenK10K, identificano quasi 1.500 geni chiave, aprendo la strada a diagnosi più precoci e terapie strettamente personalizzate.

Lo studio

Oltre 5 milioni di cellule immunitarie, prelevate da quasi 2.000 persone, sono state analizzate una ad una per comprendere come le differenze genetiche tra individui possano influenzare l’insorgenza delle malattie. Questo ha permesso di realizzare il più grande set di dati al mondo di questo genere, grazie al quale i ricercatori hanno collegato le regioni genetiche associate al rischio di 16 malattie a possibili meccanismi biologici attivi in specifiche cellule immunitarie, identificando quasi 1.500 geni potenzialmente coinvolti nello sviluppo di diverse patologie.

I risultati

I risultati, pubblicati in tre studi sulla rivista Nature, aprono nuove prospettive per la medicina di precisione contro le malattie autoimmuni come la sclerosi multipla, le patologie neurodegenerative come l’Alzheimer e diverse forme di tumore, tra cui quelli della mammella e della prostata. Il lavoro è stato condotto in Australia dai ricercatori del Garvan Institute of Medical Research, in collaborazione con il Murdoch Children’s Research Institute, l’Università del Nuovo Galles del Sud e altri partner. Si tratta del primo importante risultato del progetto TenK10K, che mira a mappare la variabilità genetica e l’attività genica nelle cellule immunitarie di 10.000 persone.

Le dichiarazioni

“Grazie alle nostre scoperte, siamo passati dalla comprensione di pochissimi meccanismi a quella di migliaia di potenziali meccanismi causali che collegano la variabilità genetica al rischio di malattia, un traguardo enorme”, spiega Joseph Powell, uno dei coordinatori dei tre studi. “Si tratta di un cambiamento fondamentale in ciò che è possibile. Quando si conosce quale variante genetica è alla base di una malattia (e in quale cellula, attraverso quale meccanismo) si possono iniziare a identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di rispondere a un determinato trattamento e a sviluppare farmaci mirati a bersagli di cui non si conosceva l’esistenza”.

Fonte Ansa