La medicina diagnostica compie un passo decisivo nello studio delle patologie renali grazie all’innovazione tecnologica applicata agli ultrasuoni. Fino ad oggi, l’osservazione dettagliata della microcircolazione del rene rappresentava una sfida clinica complessa, spesso limitata dalla risoluzione degli strumenti tradizionali o dalla necessità di ricorrere a esami invasivi con mezzo di contrasto. Questa nuova scoperta promette di trasformare l’approccio preventivo e terapeutico per milioni di pazienti a rischio, offrendo una finestra sicura, ripetibile e immediata sulla salute dei nostri organi vitali.

La scoperta dell’Inserm di Parigi

Per la prima volta visualizzata nell’uomo, grazie e un nuovo metodo ecografico hi tech, l’intera rete vascolare e i flussi sanguigni in tempo reale del rene. Reso noto su The Lancet Medical Imaging & Theranostics, il risultato si deve a un team dell’Inserm di Parigi. L’importanza della diagnosi precoce nelle malattie renali. Si tratta di una prima assoluta con promettenti prospettive cliniche, come la diagnosi precoce di malattie renali. Alterazioni della vascolarizzazione del rene hanno un ruolo fondamentale in malattie come la nefrosclerosi ipertensiva o della nefropatia diabetica, caratterizzate dal progressivo deterioramento delle piccole arterie e delle arteriole del rene. In assenza di una diagnosi e di interventi precoci, si arriva all’insorgenza di insufficienza renale fino alla dialisi.

La tecnologia a “lenti multiple” e le prospettive cliniche

Il team ha messo a punto una sonda ecografica a ‘lenti multiple’ che permette di visualizzare l’intero sistema vascolare del rene in tre dimensioni, fino ai capillari più piccoli, e di seguirne i flussi sanguigni in tempo reale; un risultato definito “straordinario” se si considera che alcuni vasi hanno un diametro di 50 micrometri, pari alla dimensione di un capello sottile, e che con l’ecografia classica si arriva a vedere vasi da 1-2 millimetri (una capocchia di spillo). Nel caso specifico della nefrosclerosi ipertensiva, l’apparecchio potrebbe consentire di individuare marcatori precoci per migliorare la diagnosi. “Per studiare la vascolarizzazione del rene ad oggi dobbiamo fare riferimento a metodiche invasive con mezzo di contrasto, che molto spesso non si possono usare quando c’è un’insufficienza renale avanzata oppure che comportano un rischio di peggioramento della funzione renale, per cui avere un’alternativa come una metodica ecografica, innocua e facilmente ripetibile sarebbe la soluzione ideale”, spiega all’ANSA Filippo Aucella, Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, della UO di Nefrologia e Dialisi della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza Irccs di San Giovanni Rotondo e presidente della Società Italiana di Nefrologia. “Potrebbe aiutare a verificare in tempo reale le eventuali complicanze di una biopsia renale – continua – e in molti casi di insufficienza renale acuta, cioè di brusco peggioramento della funzione renale, potrebbe aiutare a capirne la causa e scegliere la terapia più adeguata”. “Naturalmente per ora la metodica è stata testata solo su volontari sani – conclude – e bisognerà vedere come si comporta sul rene di un paziente”.

Fonte Ansa