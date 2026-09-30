Dall’ospedale alle profondità del mare: la realtà virtuale aiuta i bambini nelle cure

Portare il mare dentro un ospedale per offrire ai pazienti alcuni minuti di evasione e leggerezza durante il percorso di cura. È l’idea alla base di un progetto che utilizza la realtà virtuale per accompagnare adulti e bambini alla scoperta delle Secche di Tor Paterno, area marina protetta al largo del Lazio. Attraverso immagini immersive, suoni naturali e percorsi guidati, l’iniziativa punta così a favorire un’esperienza diversa degli ambienti ospedalieri, inserendosi nel più ampio percorso di umanizzazione delle cure.

Il mare entra nei percorsi di cura

Portare i colori del mare all’interno dell’ospedale, trasformandoli in un’esperienza di evasione durante il percorso di cura. È l’obiettivo di “Immersione nel Benessere. Le Secche di Tor Paterno al Policlinico Umberto I”, il progetto rivolto ai pazienti del Day Hospital Oncologico e della Pediatria del Policlinico Umberto I che utilizza la realtà virtuale per trasferire simbolicamente il mare e i fondali all’interno dei percorsi ospedalieri.

Un’immersione virtuale durante le cure

Attraverso visori VR e contenuti immersivi a 360 gradi, adulti e bambini potranno esplorare virtualmente uno degli ambienti naturali più preziosi del Lazio, osservando la fauna marina, i paesaggi subacquei e vivendo immersioni guidate con i suoni naturali del mare. L’esperienza immersiva potrà accompagnare i pazienti durante le infusioni, l’attesa terapeutica, i percorsi di supporto psicologico e le procedure stressanti tipiche dei ricoveri. “Prendersi cura di una persona – dichiara Fabrizio d’Alba, direttore generale del Policlinico Umberto I – significa garantire qualità clinica e sicurezza, ma anche prestare attenzione a come il paziente vive il tempo della malattia e della cura. Poter ‘uscire’ dalla stanza d’ospedale e immergersi per qualche minuto nella bellezza del mare può contribuire a ridurre la tensione e rendere più sostenibile le procedure ospedaliere. Il progetto si inserisce nel nostro impegno per l’umanizzazione delle cure”.

Le Secche di Tor Paterno come laboratorio naturale

L’Area Marina Protetta, istituita nel 2000 e gestita da RomaNatura, costituisce un laboratorio naturale per la ricerca scientifica, l’educazione ambientale e la divulgazione. “I nostri biologi – dichiara Marco Visconti, presidente dell’ente regionale RomaNatura – accompagneranno i pazienti, con momenti di educazione ambientale e attività ludico-didattiche, alla scoperta di quest’area marina protetta, l’unica completamente sommersa del Mediterraneo”.

Fonte Ansa