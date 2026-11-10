Dalla parte del paziente: la rivoluzione digitale entra nella cura

L’innovazione tecnologica sta ridefinendo l’esperienza vissuta dai pazienti e dai loro familiari all’interno delle strutture di emergenza-urgenza italiane. Grazie a soluzioni digitali all’avanguardia, oggi è possibile superare il tradizionale senso di isolamento e smarrimento che spesso caratterizza le ore trascorse in ospedale. Questo approccio non solo garantisce una maggiore trasparenza sui tempi e sulle procedure cliniche, ma rafforza concretamente il legame di vicinanza e supporto tra la persona assistita e la propria rete di affetti, anche a distanza.

Un nuovo servizio per seguire il percorso di cura in tempo reale

Aggiornare in tempo reale il percorso di cura nel Pronto soccorso e condividerlo con i familiari e i caregiver autorizzati, anche quando non possono essere presenti. È ciò che è possibile grazie a una nuova app, Neo Emergency, che è già operativa nei tre Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dell’Asst di Mantova, dove ha preso il nome di OpenPs, ed è ora in fase di sperimentazione presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale provinciale di Bolzano. Dopo il triage la persona assistita viene invitata ad accedere gratuitamente all’app. Da quel momento, riceve notifiche sulle fasi del percorso e contenuti informativi sugli esami e sulle procedure in programma con traduzione disponibile in oltre 70 lingue.

La risposta alla percezione dell’attesa

“Ci siamo resi conto che potevamo essere molto efficienti nella presa in carico, nelle consulenze, nel ricovero, nella dimissione, ma che questa efficienza non era percepita né dai pazienti né dai parenti rimasti fuori – spiega Massimo Amato, direttore del dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’Asst di Mantova -. L’attesa e l’incertezza producevano un disagio palpabile”. A Mantova, dove la soluzione è operativa dalla seconda metà di luglio, il 77% delle persone che hanno ricevuto il link ha effettuato l’accesso nei primi tre minuti dall’invio, e il 71% dei familiari invitati a seguire il percorso è entrato nell’app. Gli accessi restano elevati fino a quattro giorni dall’accesso: a consultare l’applicazione non sono soltanto i familiari in attesa, ma anche i pazienti stessi, anche dopo la dimissione.

Rispetto della privacy

L’applicazione non espone informazioni cliniche private, limitandosi a comunicare lo stato di avanzamento del percorso di cura. Gli accessi sono nominativi e autorizzati dal paziente e ogni interazione è tracciata e archiviata in conformità al Regolamento Ue Gdpr.

Fonte Ansa