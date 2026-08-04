Dai vulcani delle Eolie alla neve del Presena: la mappa dei colori batterici

Tre ambienti estremi italiani, il Ghiacciaio Presena, Vulcano e Panarea, hanno rivelato una straordinaria biodiversità microbica. Uno studio guidato dall’Università di Bologna ha individuato 51 ceppi batterici capaci di produrre pigmenti naturali, dal giallo al nero, per difendersi da condizioni ambientali severe. Alimentati con scarti agroalimentari, questi microrganismi possono trasformarsi in biofabbriche sostenibili ed economiche. I ricercatori sono già al lavoro per applicare queste molecole alla tintura dei tessuti, aprendo la strada a una moda davvero circolare.

Lo studio

Dal giallo all’arancione, dal rosso al nero: sono diversi i pigmenti naturali di potenziale interesse industriale che potrebbero essere prodotti in modo economico e sostenibile grazie a ‘biofabbriche microbiche’ allestite usando alcuni dei 51 ceppi batterici individuati in tre ambienti estremi italiani, ovvero la neve del Ghiacciaio Presena nei pressi del Passo del Tonale, i sedimenti vulcanici dell’isola di Vulcano e gli ecosistemi marini soggetti alle emissioni idrotermali dell’isola di Panarea. È quanto dimostra lo studio guidato dall’Università di Bologna e pubblicato sulla rivista Frontiers in Microbiology.

Le dichiarazioni

“Molti batteri producono naturalmente pigmenti per difendersi dai raggi ultravioletti, dall’ossidazione, dalle alte concentrazioni saline o dalle temperature estreme”, osserva Marco Candela, professore al dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell’Università di Bologna, che ha coordinato lo studio. “Abbiamo cercato questi microrganismi proprio negli ambienti in cui tali condizioni sono più severe, individuando una straordinaria biodiversità di possibili colori”. I microrganismi sono stati studiati “con un approccio integrato di genomica e metabolomica, cioè lo studio delle impronte chimiche lasciate dai processi cellulari”, prosegue Candela. “Siamo arrivati a dimostrare che sono in grado di produrre numerosi pigmenti naturali e altre molecole bioattive di potenziale interesse industriale”. Inoltre, molti di questi microrganismi sono capaci di crescere utilizzando carboidrati e biomasse vegetali. Diventa quindi possibile immaginare una produzione industriale di pigmenti sostenibili grazie a batteri cresciuti in bioreattori alimentati con materiali di scarto dell’industria agroalimentare.

I possibili sviluppi

I ricercatori stanno già lavorando per sviluppare processi tintori industriali nei quali i pigmenti microbici vengano impiegati direttamente per colorare i tessuti, sia sotto forma di estratti in polvere sia come bagni tintori. L’obiettivo è costruire un processo circolare in cui gli scarti diventano materia prima e i batteri producono colori naturali destinati ai tessuti del futuro.

Fonte Ansa