Colazione: le nuove abitudini alimentari degli italiani

La colazione degli italiani cambia e con essa si trasforma anche il carrello della spesa. Accanto ai prodotti della tradizione, che continuano a rappresentare la parte più consistente del mercato ma registrano una flessione nei volumi, avanzano nuove scelte alimentari. Cresce infatti la colazione “innovativa”, trainata da prodotti senza lattosio e glutine, con meno zuccheri, più proteine e ingredienti funzionali. Un cambiamento che riflette una maggiore attenzione al benessere, alle esigenze alimentari e agli stili di vita.

Il dato

La prima colazione degli italiani cambia volto, trasformando la composizione del carrello della spesa. A trainare il settore è un modello innovativo che cresce a valore (+8,9%) e a volume (+7,1%), generando 4,6 miliardi di euro di incassi tra supermercati, ipermercati e libero servizio.

La colazione tradizionale

Al contrario, la colazione di tipo tradizionale, pur rappresentando il 60% del giro d’affari totale del comparto, guadagna il 2,6% a valore sfiorando i 7 miliardi di euro, ma perde il 2,2% a volume. A tracciare questo scenario è il nuovo dossier dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy sui trend di consumo monitorando le informazioni presenti sulle etichette.

Gli scenari

Complessivamente, nel 2025 il mercato della prima colazione tra supermercati, ipermercati e libero servizio ha registrato una crescita dell’1,4% a volume e del 5,1% a valore, superando la soglia degli 11,5 miliardi di euro. L’orientamento d’acquisto privilegia prodotti che presentano caratteristiche precise, relative soprattutto agli universi del free from e del rich-in, come l’assenza di lattosio e di glutine, la limitazione degli zuccheri, l’alto tenore in proteine e la presenza di componenti funzionali, come i fermenti lattici. Bene anche i prodotti ‘plant based’ con +21,9% a volume e quelli di filiera. Tra i fenomeni emergenti anche la crescita dei super ingredienti con +37%, come l’avena, gli anacardi e i semi di zucca. Quanto ai dati, i ‘free from’, con 2,2 miliardi di euro pari al 48,6% del fatturato totale del comparto, registrano incrementi del +9,4% a valore e del +8% a volume.

Il segmento rich in

Il segmento dei rich-in, invece, accomuna il 34,1% delle referenze e rappresenta il 38,9% del giro d’affari complessivo del paniere innovativo, cresciuto del +9,5% a valore e del +8,9% a volume. Altro fattore in evoluzione è legato allo stile di vita e alle scelte etiche o funzionali. L’area lifestyle registra tassi di crescita a doppia cifra nella colazione innovativa, +11,4% a valore e +10,2% a volume, in controtendenza rispetto alla flessione di quella tradizionale.

Fonte Ansa