Cibo ultraprocessato e microbiota: uno studio evidenzia i meccanismi infiammatori

Un’infiammazione silenziosa potrebbe lasciare tracce nel nostro organismo molti anni prima della comparsa di alcune delle principali malattie croniche. È la prospettiva delineata da uno studio dei ricercatori del Policlinico Gemelli di Roma, pubblicato su Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, che analizza il ruolo della metainfiammazione e del microbiota intestinale. Il fenomeno potrebbe rappresentare un importante indicatore precoce del rischio di diabete, malattie cardiovascolari e tumori, aprendo nuove prospettive per una medicina sempre più preventiva e personalizzata.

Lo studio

Un meccanismo infiammatorio legato al microbiota intestinale sarebbe in grado di anticipare la comparsa di malattie come il diabete, le patologie cardiovascolari e i tumori, responsabili di circa 43 milioni di morti nel mondo ogni anno, anni o decenni prima che queste si manifestino. È quanto emerge da uno studio realizzato dai ricercatori del Policlinico Gemelli di Roma e pubblicato sulla rivista Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. Il meccanismo si chiama metainfiammazione: uno stato infiammatorio cronico, silenzioso, invisibile agli esami standard, che erode progressivamente il metabolismo, il sistema immunitario e il sistema nervoso.

Le dichiarazioni

“Le firme biologiche della metainfiammazione potrebbero essere rilevabili anni, o addirittura decenni, prima che la malattia si manifesti clinicamente spiega Antonio Gasbarrini, direttore scientifico, Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs, professore ordinario in Medicina interna, Università Cattolica del Sacro Cuore -. Questo apre prospettive concrete per una medicina realmente anticipatoria, preventiva e personalizzata. Non aspettiamo la malattia: la intercettiamo prima che arrivi”.

Le evidenze emerse

I ricercatori identificano nel cibo ultra-processato e nei suoi additivi industriali il principale responsabile della distruzione silenziosa dell’ecosistema biologico umano. “Il loro impatto sul microbiota e sulla barriera intestinale non è un effetto collaterale trascurabile, ma un meccanismo patogenetico primario”, sottolinea Gianluca Ianiro dirigente medico della Uoc Cemad, Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs e ricercatore in gastroenterologia, Università Cattolica del Sacro Cuore. I ricercatori lanciano poi un appello affinché la valutazione di sicurezza degli additivi alimentari includa valutazioni standardizzate sul microbiota.

Fonte Ansa