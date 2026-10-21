Cervello: una molecola contro la perdita di memoria

Una molecola potrebbe diventare la “difesa” contro il declino cognitivo. Un gruppo di ricercatori ha individuato nell’ippocampo dei Pla2g2f, che si attiva quando il cervello comincia a invecchiare, contrastando fenomeni come la perdita di memoria, così ha ipotizzato che aumentare l’attività di Pla2g2f durante l’invecchiamento potrebbe aiutare la resilienza cognitiva. La scoperta è stata pubblicato su Nature Neuroscience, ma serviranno ulteriori studi per capire se i livelli della molecola potranno essere aumentati anche nell’uomo in maniera sicura.

Protegge la memoria

Aiuta a proteggere la memoria durante l’invecchiamento, la molecola individuata nel cervello dei topi dal gruppo di ricercatori guidato da un’italiana che lavora negli Stati Uniti. Indicata con la sigla Pla2g2f, apre così a possibili terapie per ritardare o addirittura prevenire il declino cognitivo che si verifica con l’età e con l’insorgere di malattie come l’Alzheimer. Il risultato è stato pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience e la prima autrice dello studio è Cinzia Vicidomini, della Harvard Medical School. Tuttavia, saranno necessarie ulteriori ricerche per stabilire se i livelli di questa molecola possano essere aumentati in modo sicuro anche nell’uomo.

Lo studio

Osservando l’ippocampo dei topi, l’area del cervello considerata il centro chiave della memoria, i ricercatori hanno individuato un gene che diventa più attivo proprio in risposta all’invecchiamento e all’infiammazione nel cervello: questo gene porta le informazioni necessarie a produrre Pla2g2f, il cui ruolo era finora poco chiaro. Conducendo esperimenti sugli animali, gli autori dello studio hanno scoperto che, quando i livelli della molecola vengono ridotti, peggiorano diversi aspetti dell’invecchiamento cerebrale, mentre livelli più elevati di Pla2g2f offrono protezione contro molti di questi cambiamenti, inclusa la perdita di memoria. Inoltre, quando sono stati aumentati i livelli della molecola ancora prima che si manifestassero i primi segni di declino cognitivo, il percorso dell’invecchiamento dei topi è cambiato e il loro cervello è rimasto in salute più a lungo.

Resilienza cognitiva

“I nostri risultati – confermano i ricercatori – suggeriscono che incrementare l’attività di Pla2g2f durante l’invecchiamento potrebbe potenzialmente contribuire a mantenere la Perdita di memoria dovuta alla demenza”.

Fonte Ansa