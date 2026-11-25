La longevità potrebbe avere un alleato inaspettato: i batteri che popolano il nostro intestino. Una ricerca dell’Università della California a San Diego ha individuato una particolare attività metabolica del microbioma intestinale, associata ai processi di invecchiamento e alla salute dei centenari. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Cell Metabolism, ha evidenziato risultati promettenti negli esperimenti sui topi anziani, aprendo nuove prospettive per comprendere i meccanismi biologici che favoriscono un invecchiamento più sano.

Il legame tra microbioma e longevità

La longevità potrebbe dipendere anche dall’equilibrio dei batteri che popolano il nostro intestino. Una nuova ricerca scientifica accende i riflettori sul ruolo del microbioma intestinale nei processi di invecchiamento, individuando un’attività metabolica che potrebbe contribuire a preservare la salute nel corso degli anni. Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Metabolism, apre nuove prospettive per comprendere i meccanismi biologici associati alla longevità e individuare possibili strategie per favorire un invecchiamento in salute.

Il ruolo degli acidi biliari

Il microbioma intestinale evolve nel corso della vita e svolge un ruolo cruciale nel metabolismo, nei processi infiammatori e in molti altri aspetti della salute. I ricercatori hanno valutato il modo in cui modifica gli acidi biliari, sostanze prodotte dal fegato che favoriscono la digestione dei grassi e agiscono come molecole segnale in tutto l’organismo. I batteri intestinali producono enzimi noti come idrolasi dei sali biliari (Bsh) che modificano chimicamente gli acidi biliari, influenzando così i processi metabolici, l’infiammazione e l’orologio biologico del corpo.

Gli esperimenti

Nella prima parte dello studio, i ricercatori hanno esaminato topi giovani e anziani, riscontrando che l’invecchiamento è associato a una maggiore attività degli enzimi Bsh e a una più intensa modificazione degli acidi biliari. Un meccanismo analogo è presente anche negli esseri umani, come dimostrano le misurazioni degli acidi biliari in 48 giovani adulti, 107 persone anziane e 125 centenari. I ricercatori si sono quindi chiesti se potenziare questa funzione microbica potesse apportare benefici alla salute. Per capirlo, gli autori della ricerca hanno modificato geneticamente un ceppo batterico intestinale affinché producesse Bsh e lo hanno introdotto in topi di età avanzata. Circa 20 settimane dopo il trattamento, hanno riscontrato una migliore sensibilità all’insulina e una tolleranza al glucosio leggermente superiore. A 32 settimane, i topi trattati presentavano inoltre cambiamenti associati a un minor peso corporeo e a una minore massa grassa, a fronte di una maggiore massa magra. Altri risultati hanno indicato un maggiore utilizzo dei grassi a fini energetici, una migliore funzionalità dei mitocondri e alterazioni nell’attività genica correlata all’infiammazione e all’orologio biologico dell’organismo.

Fonte Ansa