Celiachia, i segnali nelle ossa da non sottovalutare

La salute delle ossa e quella dell’intestino sono legate più di quanto si possa pensare. Osteoporosi, perdita di massa ossea e fratture in età precoce possono segnalare una celiachia non ancora diagnosticata, anche quando mancano disturbi intestinali evidenti. Il malassorbimento di nutrienti essenziali, come calcio e vitamina D, e l’infiammazione possono infatti compromettere la resistenza dello scheletro, con implicazioni particolarmente rilevanti per le donne in menopausa. In occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, il 20 ottobre, gli esperti richiamano l’attenzione sull’importanza di riconoscere questi segnali e arrivare a una diagnosi precoce, primo passo per prevenire le complicanze e proteggere la salute.

Celiachia e fragilità ossea

Osteoporosi, perdita di massa ossea e fratture in età insolitamente precoce possono essere il campanello di allarme di una celiachia non diagnosticata. È infatti questo uno degli aspetti meno conosciuti della malattia, che può rimanere a lungo nascosta dietro sintomi apparentemente scollegati. La riduzione della densità minerale ossea è una delle manifestazioni extraintestinali più frequenti della celiachia già al momento della diagnosi: si stima che osteoporosi e osteopenia interessino rispettivamente il 14% e il 40% dei pazienti celiaci con implicazioni più rilevanti per le donne.

Nella popolazione femminile la menopausa, e il conseguente calo degli estrogeni, accelerano la perdita di massa ossea aumentando il rischio di osteoporosi. Nelle persone celiache, il malassorbimento e l’infiammazione possono accentuare questo squilibrio.

Diagnosi precoce e prevenzione

Una rigorosa dieta senza glutine, associate a un’appropriata terapia medica significa proteggere non solo l’intestino ma anche lo scheletro. “La celiachia non trattata – spiega Maria Luisa Brandi, presidente di Fondazione italiana Ricerca sulle malattie dell’osso – è uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di fragilità ossea, a causa del cronico malassorbimento di nutrienti essenziali come calcio e vitamina D“. “La diagnosi precoce è uno strumento di prevenzione fondamentale per evitare complicanze dovute alla celiachia non trattata”, spiega Rossella Valmarana, presidente di Associazione italiana celiachia. Mario Sfrappini, presidente di Federazione italiana osteoporosi aggiunge: “La Giornata mondiale dell’osteoporosi del 20 ottobre è un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della conoscenza dei fattori di rischio“.

Fonte Ansa