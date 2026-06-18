Caldo e fragili: dal 22 giugno attivo il numero di pubblica utilità 1500

Le persone fragili e i lavoratori outdoor, quelli esposti al sole durante l’attività all’aperto, dal 22 giugno potranno far riferimento a un servizio che fornirà loro informazione e consigli per mitigare gli effetti del caldo sulla salute. Da quel giorno infatti sarà attivo il numero di pubblica utilità 1500, di Ministero della Salute e Inail. Gli operatori forniranno informazioni per la prevenzione, di orientamento ai servizi territori e counseling medico-sanitario anche per le punture di insetto e i comportamenti da adottare in caso di sospetto contagio.

Numero di pubblica utilità

Da lunedì 22 giugno è attivo il 1500, numero di pubblica utilità del Ministero della Salute in sinergia con l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), che offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, al fine di mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Lo rende noto il ministero della Salute.

Il servizio

Il numero è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi. Gli operatori forniscono consigli utili per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, orientamento ai servizi sul territorio attivati dalle Regioni e dai Comuni, counseling di tipo medico sanitario e informazioni sulla tutela della salute dei lavoratori esposti al sole durante le attività all’aperto (lavoratori outdoor). Attraverso il 1500 i cittadini possono ricevere, inoltre, indicazioni per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario legato alle punture di insetto (malattia di West Nile, Dengue, encefalite da zecche, etc.), al riconoscimento dei sintomi e ai comportamenti da adottare in caso di sospetto contagio.

I bollettini

Tutti i giorni sono disponibili sul sito del ministero i bollettini sulle ondate di calore, con le previsioni a tre giorni sulle condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero.

Fonte Ansa